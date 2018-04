Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07","c_author":"","category":"vilag","description":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek keresztezésével sikerült újraegyesíteni a famíliát. ","shortLead":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek...","id":"20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188654e-bc91-480f-b104-aa3f97843225","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","timestamp":"2018. április. 03. 13:51","title":"24 év után került meg a gyerek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","id":"20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7aa7-10ed-4469-a35c-9eb353523ef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 03. 08:21","title":"Videó: Így csapódhatott a betontömbnek az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt éve törvényellenesen működik a parkolás a főváros VII. kerületében, amit Erzsébetváros vezetése tavaly el is ismert, az ügyben azonban azóta sem történt semmi – írja a 444.hu.","shortLead":"Öt éve törvényellenesen működik a parkolás a főváros VII. kerületében, amit Erzsébetváros vezetése tavaly el is ismert...","id":"20180403_erzsebetvaros_vii_kerlet_torvenytelen_parkolorendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e54d52-e1df-4752-b0b2-9e24e1ce5854","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_erzsebetvaros_vii_kerlet_torvenytelen_parkolorendszer","timestamp":"2018. április. 03. 08:44","title":"Százmilliókat bukhatott a VII. kerület a törvénytelenül működő parkolórendszer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Modern Magyarország Mozgalom elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltje mögé állt be.","shortLead":"A Modern Magyarország Mozgalom elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltje mögé állt be.","id":"20180403_visszalepett_bokros_lajos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d4cde8-93a7-4337-bf2a-31222a906571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5250bec2-99b4-450b-b0f5-ee6e35a944fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_visszalepett_bokros_lajos","timestamp":"2018. április. 03. 10:36","title":"Visszalépett Bokros Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd8e561-2777-4123-b4e2-0205f3fdd0af","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Profession.hu saját adatbázison alapuló felméréséből kiderül, hogy melyek azok a területek és munkakörök ahol a munkaerőhiány miatt leginkább nőttek a nettó bérek. Csak egy terület akad, ahol munkaerő-túlkínálat alakult ki, és emiatt csökkent az átlagfizetés.","shortLead":"A Profession.hu saját adatbázison alapuló felméréséből kiderül, hogy melyek azok a területek és munkakörök ahol...","id":"20180404_Hianyszakmak_atlagosan_30_szazalekkal_nottek_a_berek_az_elmult_evben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd8e561-2777-4123-b4e2-0205f3fdd0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f577f8-1a6d-4503-8d98-e2a8118e49f2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Hianyszakmak_atlagosan_30_szazalekkal_nottek_a_berek_az_elmult_evben","timestamp":"2018. április. 04. 11:48","title":"Hiányszakmák: átlagosan 30 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új lakásoknál a tavalyi utolsó negyedév 12,3 százalékos éves áremelkedést hozott, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke. A jelenlegi szabályozás szerint a 2019 végéig használatba vett új lakásokra vonatkozik csak a kedvezményes 5 százalékos áfa.","shortLead":"Az új lakásoknál a tavalyi utolsó negyedév 12,3 százalékos éves áremelkedést hozott, ami az elmúlt öt év legmagasabb...","id":"20180404_Ujlakaspiac_szoritja_a_fejlesztoket_a_2020as_hatarido_de_ugyis_a_vevo_fizeti_ki_a_20_szazalekos_dragulast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220077d0-2541-4930-8011-2524d7c64d1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180404_Ujlakaspiac_szoritja_a_fejlesztoket_a_2020as_hatarido_de_ugyis_a_vevo_fizeti_ki_a_20_szazalekos_dragulast","timestamp":"2018. április. 04. 09:39","title":"Újlakás-piac: szorítja a fejlesztőket a 2020-as határidő, de úgyis a vevő fizeti ki a 20 százalékos drágulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","shortLead":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","id":"20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec19fea-834f-4cc6-908a-6c9cb848012c","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","timestamp":"2018. április. 03. 22:03","title":"Ungár Péter öt pontban utasította vissza Karácsony ajánlatát, \"a bohózatot lezártnak tekintik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti a tálibokat. Ha ez igaz, akkor látványos szerepcsere történt: a Szovjetunió afganisztáni háborúja idején az amerikaiak segítették az iszlamista erőket. Most az oroszok és a tálibok is tagadják az amerikai vádakat. ","shortLead":"Amerikai vádak szerint Oroszország destabilizálni akarja Afganisztánt, s ezért pénzzel és fegyverekkel segíti...","id":"20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66285873-cccc-44ce-a207-c924709de80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2342b1d2-bb61-449b-8ed8-5773ec232404","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Az_oroszok_fegyverzik_fel_a_talibokat","timestamp":"2018. április. 03. 14:51","title":"Az oroszok fegyverzik fel a tálibokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]