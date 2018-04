Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c4c237-ea01-4c2d-90cc-ed17ef63ba4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon 98 százalékban magyarok vásárolnak, az elenyésző külföldi vevő közül a legnagyobb arányban szerbek vannak. Csaknem 80 százalékban 30 milliónál húzzuk meg az értékhatárt, és átlagosan 44 évesen veszünk lakást – derül ki az Otthon Centrum felméréséből.","shortLead":"Magyarországon 98 százalékban magyarok vásárolnak, az elenyésző külföldi vevő közül a legnagyobb arányban szerbek...","id":"20180403_Szerbek_es_oroszok_kostolgatjak_a_magyar_lakaspiacot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c4c237-ea01-4c2d-90cc-ed17ef63ba4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcaede3-94ab-4809-8bf2-72db5e1343e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Szerbek_es_oroszok_kostolgatjak_a_magyar_lakaspiacot","timestamp":"2018. április. 03. 10:42","title":"Szerbek és oroszok kóstolgatják a magyar lakáspiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfb6ea5-a667-4d8e-838f-c6a950dcc64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem photoshoppal manipulált fényképről van szó, az túl közönséges lett volna. Valaki rajzolt egy meztelen Kunhalmi Ágnest. ","shortLead":"Nem photoshoppal manipulált fényképről van szó, az túl közönséges lett volna. Valaki rajzolt egy meztelen Kunhalmi...","id":"20180403_kunhalmi_agnes_meztelen_kepe_bukkant_fel_egy_szorolapon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfb6ea5-a667-4d8e-838f-c6a950dcc64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059687f7-9d70-4c8b-8b4c-9455cdfc21bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_kunhalmi_agnes_meztelen_kepe_bukkant_fel_egy_szorolapon","timestamp":"2018. április. 03. 18:51","title":"Kunhalmi Ágnes meztelen képe bukkant fel egy szórólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","shortLead":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","id":"20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f43d9-6de2-4d0d-ae3c-169a5463549c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. április. 04. 05:27","title":"Trump ismét támad a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fokozatosan csökkenti majd a műanyag csomagolás mértékét az áruházlánc saját márkás termékein. ","shortLead":"Fokozatosan csökkenti majd a műanyag csomagolás mértékét az áruházlánc saját márkás termékein. ","id":"20180403_A_Lidl_mostani_donteseert_alighanem_a_bolygonk_is_halas_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6946d8-af6a-4425-ba40-4668d5e33e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_A_Lidl_mostani_donteseert_alighanem_a_bolygonk_is_halas_lesz","timestamp":"2018. április. 03. 19:47","title":"A Lidl mostani döntéséért alighanem a bolygónk is nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy sokan nem a feltámadás örömhírét hallották meg a húsvéti rádiós igehirdetésből, hanem annak „önkényesen aktuálpolitikai tartalmat tulajdonítottak”.\r

","shortLead":"A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy sokan nem a feltámadás...","id":"20180403_igy_reagalt_az_evangelikus_egyhaz_bayer_felhaborodasa_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eda7b67-dd74-4273-8472-64aed86130af","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_igy_reagalt_az_evangelikus_egyhaz_bayer_felhaborodasa_utan","timestamp":"2018. április. 03. 15:07","title":"Így reagált az evangélikus egyház Bayer felháborodása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már egy olimpia is kijött volna ennyi pénzből.","shortLead":"Már egy olimpia is kijött volna ennyi pénzből.","id":"20180404_Sokkolo_szam_arrol_mennyit_koltott_az_allam_sportra_2010_ota","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd8109f-2c16-4978-9c61-d5c6b2b8c459","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Sokkolo_szam_arrol_mennyit_koltott_az_allam_sportra_2010_ota","timestamp":"2018. április. 04. 06:26","title":"Sokkoló szám arról, mennyit költött az állam sportra 2010 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","shortLead":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","id":"20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d3b1d-9dd8-4b7f-bab3-94a1af0b8265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. április. 04. 10:07","title":"Helyreállt a rend az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","shortLead":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","id":"20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea3e5b-7288-4c8b-97e7-6076c98b0bac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 04. 10:21","title":"Orgazdával együtt lett meg a lopott autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]