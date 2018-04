Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy lesz egy irodalmi természetű szövegből visszanyaló fagyi, sőt virtuálfagyi?","shortLead":"Hogy lesz egy irodalmi természetű szövegből visszanyaló fagyi, sőt virtuálfagyi?","id":"20180404_Hallgatom_a_kilobajtok_agysorvaszto_halk_neszet__a_memekrol_elmelkedik_Lackfi_Janos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d342de38-022b-4829-8a56-4f6b3a7db2bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Hallgatom_a_kilobajtok_agysorvaszto_halk_neszet__a_memekrol_elmelkedik_Lackfi_Janos","timestamp":"2018. április. 04. 16:55","title":"Lackfi János mémben mondja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70edd4e-9c58-4e70-83e9-3499d9f5bc99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek édesanyja cáfolta, hogy betegek lennének a babák. Azt mondta, hogy mind a négyen jól vannak, és örültek életük első nyuszijának.","shortLead":"A gyerekek édesanyja cáfolta, hogy betegek lennének a babák. Azt mondta, hogy mind a négyen jól vannak, és örültek...","id":"20180404_alhiroldal_terjesztett_hazugsagot_a_debreceni_negyes_ikrekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70edd4e-9c58-4e70-83e9-3499d9f5bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff1edaf-4dac-4b14-a1b5-4e69d38c0fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_alhiroldal_terjesztett_hazugsagot_a_debreceni_negyes_ikrekrol","timestamp":"2018. április. 04. 08:12","title":"Álhíroldal terjesztett hazugságot a debreceni négyes ikrekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06935c5-97e7-4a50-a419-987462d260fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Titokzatos nagybevásárlásra készül az állam a választás előtt.","shortLead":"Titokzatos nagybevásárlásra készül az állam a választás előtt.","id":"20180403_Elvette_a_kormany_az_Iparmuveszeti_felujitasara_szant_penzt_hogy_vegyen_valamit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06935c5-97e7-4a50-a419-987462d260fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27c812c-9bc5-4ab1-b3f1-071ecd822c39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Elvette_a_kormany_az_Iparmuveszeti_felujitasara_szant_penzt_hogy_vegyen_valamit","timestamp":"2018. április. 03. 10:30","title":"Elvette a kormány az Iparművészeti felújítására szánt pénzt, hogy vegyen valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642f8459-4b27-4e27-905e-6a867aaef7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal cigány értelmiségiek tüntettek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházánál, miután a szervezet elnökéről, Balogh Jánosról hangfelvétel került nyilvánosságra, melyen fiktív számlázásra próbált rávenni egy vállalkozót, és „Flóri” harmincmilliárdos pénzelvételéről is beszélt. Videó.","shortLead":"Fiatal cigány értelmiségiek tüntettek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházánál, miután a szervezet elnökéről...","id":"20180404_szegyellunk_titeket_fiatal_roma_ertelmisegiek_tuntettek_az_oro_ellen_a_hangfelvetelbotrany_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642f8459-4b27-4e27-905e-6a867aaef7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2243bf-038f-4fc2-a0cf-273f4993faae","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_szegyellunk_titeket_fiatal_roma_ertelmisegiek_tuntettek_az_oro_ellen_a_hangfelvetelbotrany_utan","timestamp":"2018. április. 04. 09:26","title":"\"Szégyellünk titeket\": Fiatal roma értelmiségiek tüntettek az ORÖ ellen a hangfelvétel-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely segítségével a hamis információkat vagy agresszív propagandát terjesztő felhasználói fiókokat már az előtt blokkolják, hogy azok tömeges kárt okozhatnának.","shortLead":"Elsősorban a választások tisztaságát hivatott szolgálni a Facebook által már életbe léptetett intézkedéscsomag, amely...","id":"20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86e9bce-af9a-4ade-9d61-e2dbfe09291f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_facebook_alhirek_manupalitiv_fotok_videok_torlese_cambridge_analytica_afp","timestamp":"2018. április. 03. 07:02","title":"Beindult az úthenger: milliószámra törli a felhasználókat a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","shortLead":"Az önkormányzatok megszüntetése régóta téma.","id":"20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7552b52b-affb-4acb-9321-8e64cfd4e226","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_Viktor_onallosagot_es_tamogatasi_programot_iger_a_kistelepuleseknek","timestamp":"2018. április. 04. 13:24","title":"Orbán Viktor önállóságot és támogatási programot ígér a kistelepüléseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újabb indikációra is vizsgálják a cariprazine nevű hatóanyagot, az eredmények eddig biztatóak. Ha elfogadják a törzskönyvi kérelmet az Egyesült Államokban, ott szélesebb körben alkalmazhatják később a gyógyszert. ","shortLead":"Újabb indikációra is vizsgálják a cariprazine nevű hatóanyagot, az eredmények eddig biztatóak. Ha elfogadják...","id":"20180403_meg_tobb_betegnel_alkalmazhatjak_amerikaban_a_richter_egyik_igeretes_gyogyszeret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4815e6d5-0dca-48ef-9197-f12547e8ef32","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_meg_tobb_betegnel_alkalmazhatjak_amerikaban_a_richter_egyik_igeretes_gyogyszeret","timestamp":"2018. április. 03. 15:37","title":"Még több betegnél alkalmazhatják Amerikában a Richter egyik ígéretes gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630be030-c242-4213-b9b2-ada87bbb7842","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly felfordulás okoz Franciaországban a vasutas dolgozók kedden kezdődött sztrájkja. A következő három hónapot ötnapos ciklusokra osztották a munkabeszüntetés szervezői: három nap munkát két nap sztrájk követ. A cél, hogy Emmanuel Macron francia államfő vonja vissza munkaügyi reformtervezetét. ","shortLead":"Komoly felfordulás okoz Franciaországban a vasutas dolgozók kedden kezdődött sztrájkja. A következő három hónapot...","id":"20180403_Megbenitja_Franciaorszagot_a_kozlekedesi_sztrajk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=630be030-c242-4213-b9b2-ada87bbb7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29272eba-5bae-4088-a8d6-bd351639ca54","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Megbenitja_Franciaorszagot_a_kozlekedesi_sztrajk","timestamp":"2018. április. 03. 16:34","title":"Megbénítja Franciaországot a közlekedési sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]