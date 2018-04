Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6ef719-b87d-445b-8f1b-82e828b118a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes divatterepjáró új generációja még hatalmasabb lesz, ami szerencsére nem jár együtt a tömeg növekedésével.","shortLead":"A méretes divatterepjáró új generációja még hatalmasabb lesz, ami szerencsére nem jár együtt a tömeg növekedésével.","id":"20180404_kemfotokon_a_nagyobb_es_erosebb_teljesen_uj_bmw_x5","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ef719-b87d-445b-8f1b-82e828b118a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1173fe7-f38e-43b8-9b0c-bd6aee0cedf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_kemfotokon_a_nagyobb_es_erosebb_teljesen_uj_bmw_x5","timestamp":"2018. április. 04. 13:26","title":"Kémfotókon a nagyobb és erősebb, teljesen új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a051b6c-ff9a-4dc6-a2cf-ccc3f5c981f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régen repülők, az utóbbi időkben pedig gyors autók használták a területet, amira hamarosan több száz család költözhet.","shortLead":"Régen repülők, az utóbbi időkben pedig gyors autók használták a területet, amira hamarosan több száz család költözhet.","id":"20180404_vege_a_top_gear_legendas_tesztpalyajanak_lakoparkot_epitenek_a_helyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a051b6c-ff9a-4dc6-a2cf-ccc3f5c981f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516cfc9-5381-4257-acfd-7417bff0e92a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_vege_a_top_gear_legendas_tesztpalyajanak_lakoparkot_epitenek_a_helyere","timestamp":"2018. április. 04. 14:22","title":"Vége a Top Gear legendás tesztpályájának: lakóparkot építenek a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e73c1e-490e-48e7-a43a-d86ae114f439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy svájci nő kocsijából került elő a kábítószer.","shortLead":"Egy svájci nő kocsijából került elő a kábítószer.","id":"20180404_28_millios_drogfogas_Roszkenel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e73c1e-490e-48e7-a43a-d86ae114f439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67224d2f-0c9d-4371-8b76-be4bcc29abd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_28_millios_drogfogas_Roszkenel","timestamp":"2018. április. 04. 05:33","title":"28 milliós drogfogás Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek adták a városban a megbízást a kukásautók és edények beszerzésére, amely soha nem foglalkozott ilyesmivel korábban. ","shortLead":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek...","id":"20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8d0aa-9cb8-4cf9-9465-615fa6b73a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","timestamp":"2018. április. 04. 13:39","title":"Ma már feljelentést is tettek a közbeszerzések miatt Márki-Zay Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki a Kopint-Tárki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki...","id":"20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5700cadb-dbbf-4fe2-bb5f-5df4a95344fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","timestamp":"2018. április. 04. 14:05","title":"Kopint-Tárki: A szlovák és a lengyel után itt a román csoda, minket meg lehagy a régió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják véleményüket az új táskájukra.","shortLead":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják...","id":"20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973dea3a-bddd-4824-b138-cf97ef432651","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","timestamp":"2018. április. 03. 22:01","title":"Iskolai lövöldözés: felháborodtak a diákok az átlátszó hátizsákok bevezetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","shortLead":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","id":"20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3f3397-3557-49e2-b3a4-af83fef917ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","timestamp":"2018. április. 04. 16:24","title":"Videó: Kívülről talán még érdekes is, de a madaraknak élet-halál harcot jelenthet egy visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","shortLead":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","id":"20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e231687e-835f-4b10-af35-565e32d59fc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 22:05","title":"Szél Bernadett nem szeretné, ha belvárosi jelöltjük visszalépne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]