Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","shortLead":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","id":"20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b0e8a4-e5dd-4c44-be3d-7347e5fba285","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","timestamp":"2018. április. 03. 13:46","title":"Egy legendás magyar cég vitte el a kínaiak elől az IKEA megrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","shortLead":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","id":"20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5473edd8-bed7-4b00-8bf6-fd7a788f9f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. április. 03. 11:21","title":"Biciklisre lőtt egy autós Budapesten, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videó nem kampányanyag volt, a koncerthelyszín tulajdonosa viszont arra hivatkozott a lemondáskor, hogy a hely politikamentes.","shortLead":"A videó nem kampányanyag volt, a koncerthelyszín tulajdonosa viszont arra hivatkozott a lemondáskor, hogy a hely...","id":"20180403_lemondtak_a_pecsi_enekesno_koncertjet_miutan_karacsony_gergellyel_posztolt_videot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5331ec7-1ce0-4484-b6ee-e19ba586b906","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_lemondtak_a_pecsi_enekesno_koncertjet_miutan_karacsony_gergellyel_posztolt_videot","timestamp":"2018. április. 03. 19:32","title":"Lemondták a pécsi énekesnő koncertjét, miután Karácsony Gergellyel posztolt videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","shortLead":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","id":"20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaca57a-f206-418b-97bb-476fbb0b60a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2018. április. 04. 09:31","title":"Hadházy egyoldalúan visszalép pénteken délután, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.","shortLead":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű...","id":"20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9781c8-905e-4583-b6fd-9597d0e3bb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","timestamp":"2018. április. 03. 20:03","title":"Nézze meg belülről: ez az a repülőgép, amit Végítéletnek hívnak, innen indíthatják az atomháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","shortLead":"És az édesanyjának szánt 800 milliós ajándékban sem találtak semmi kivetnivalót. ","id":"20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd2164-e3d3-4121-ac4e-046dfc130d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Az_ugyeszseg_szerint_nincsen_semmi_gyanus_a_Kosa_altal_kezelt_euromilliardokban","timestamp":"2018. április. 03. 14:45","title":"Az ügyészség szerint nincsen semmi gyanús a Kósa által kezelt eurómilliárdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk végigrágta magát a dokumentumokon, és sok érdekeset olvasott, de zsarolásra alkalmasat nem talált. Nem így működik a múltfeltárás.","shortLead":"A bejelentés hangzatos volt, a Momentum nyilvánosságra hozott egy amúgy is nyilvános dokumentumot 2002-ből. Kollégánk...","id":"20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e4c09-0c3c-4135-9ecf-74fae29cfba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_multfeltaras_momentum_ugynokkerdes_medgyessy_peter_2002_parlamenti_vizsgalobizottsag","timestamp":"2018. április. 03. 14:30","title":"Zsarolást lát a Momentum, pedig akár meg is tanulhatná a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","shortLead":"Ezúttal egész biztosan nem a fülsüketítő hanghatásoktól kapunk libabőrt. Nem, ez már egy új korszak Ferrarija. ","id":"20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5032aed5-f112-455d-ac11-cb3779b1a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73c5ff-8ebe-4952-b905-ad51422a11d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_szentsegtores_videon_a_hangtalanul_elektromosan_suhano_titkos_ferrari","timestamp":"2018. április. 03. 14:21","title":"Szentségtörés: videón a hangtalanul, elektromosan suhanó titkos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]