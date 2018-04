Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180403_Breaking_az_AFP_leleplezte_Sorost__indul_a_valasztason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d6a33e-7abe-4e5f-8888-c979db6b6ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Breaking_az_AFP_leleplezte_Sorost__indul_a_valasztason","timestamp":"2018. április. 03. 17:05","title":"Breaking: az AFP tévedésből leleplezte, hogy Soros indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","id":"20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7aa7-10ed-4469-a35c-9eb353523ef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 03. 08:21","title":"Videó: Így csapódhatott a betontömbnek az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16e2dc1-0da7-4eda-8a1a-75f6ec5e8c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak úgy repkedtek a dicséretek oda-vissza a Bácsszentgyörgy és a vajdasági Haraszti közötti új határátkelő avatásán.","shortLead":"Csak úgy repkedtek a dicséretek oda-vissza a Bácsszentgyörgy és a vajdasági Haraszti közötti új határátkelő avatásán.","id":"20180403_igy_dicserte_agyon_szijjarto_petert_a_szerb_kulugyminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16e2dc1-0da7-4eda-8a1a-75f6ec5e8c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3a796-3550-4edc-8e98-88408e47f327","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_igy_dicserte_agyon_szijjarto_petert_a_szerb_kulugyminiszter","timestamp":"2018. április. 03. 19:59","title":"Így dicsérte agyon Szijjártó Pétert a szerb külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fővárosi kerületek, megyeszékhelyek és aprófalvak is regisztráltak.","shortLead":"Fővárosi kerületek, megyeszékhelyek és aprófalvak is regisztráltak.","id":"20180403_Tobb_szaz_magyar_telepules_jelentkezett_az_EUs_ingyen_wifiert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3954bb4-fc86-4553-83cd-dbab229eba3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_Tobb_szaz_magyar_telepules_jelentkezett_az_EUs_ingyen_wifiert","timestamp":"2018. április. 03. 05:45","title":"Több száz magyar település jelentkezett az EU-s ingyenwifiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kimondta az Alkotmánybíróság, nem sérti a sajtószabadságot, ha ellenzéki pártok képviselőit is be kell hívni a köztévé műsorába, különös tekintettel arra, ha róluk esik szó.\r

","shortLead":"Modellként ismerte meg az ország, majd színészként nyerte el Törőcsik Mari barátságát a ma London mellett élő Cseh Anna...","id":"201812_cseh_anna_marie","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=602f0a5f-4f3f-473b-91b8-8c8dd781a250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9033b53-1a06-47ad-9e28-33fdd8e2c366","keywords":null,"link":"/kultura/201812_cseh_anna_marie","timestamp":"2018. április. 02. 20:00","title":"\"Hogyan lehet Európa szívében olyan mértékű a gyűlölet, hogy gyilkosságokba torkollik?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6772d7f6-2738-4d86-957f-2e07a6460e86","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amerikai kutatók bizonyítottnak látják az összefüggést.","shortLead":"Amerikai kutatók bizonyítottnak látják az összefüggést.","id":"20180403_Egy_jo_testtartas_es_meglodulnak_a_tarskeresesi_eselyei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6772d7f6-2738-4d86-957f-2e07a6460e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e814521a-3a75-46f4-a539-6c126547b965","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180403_Egy_jo_testtartas_es_meglodulnak_a_tarskeresesi_eselyei","timestamp":"2018. április. 03. 12:15","title":"Egy jó testtartás és meglódulnak a társkeresési esélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]