Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be a DK-MSZP-P és az Együtt jelöltjeire vonatkozóan. A résztvevők kritikával illették a Momentum és az LMP koordinációtól elzárkózó viselkedését. Ugyanakkor további bejelentésekre és visszalépésekre számítanak, illetve ebbéli reményüket fejezték ki. Ez megtörtént: az LMP is bejelentette, visszalép csepeli jelöltjük.","shortLead":"Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter tartott sajtótájékoztatót. Közös visszalépéseket jelentettek be...","id":"20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14c4f403-8268-4cfd-8509-0190ad08a166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66c6bb7-b805-4dee-a143-62a02c41b031","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Ujabb_visszalepeseket_jelentenek_be_a_baloldali_partok","timestamp":"2018. április. 04. 14:43","title":"Újabb visszalépéseket jelentettek be a baloldali pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7bc0f2-a859-4ce5-95b2-fe2c9591cd06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt tervezi, lecseréli az Intel chipjeit a Macekben saját készítésű áramköreire.","shortLead":"Az Apple azt tervezi, lecseréli az Intel chipjeit a Macekben saját készítésű áramköreire.","id":"20180404_az_apple_lecserelne_az_intel_processzorokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bc0f2-a859-4ce5-95b2-fe2c9591cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ecd58-7960-4c7c-a7d0-dcc0590bc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_az_apple_lecserelne_az_intel_processzorokat","timestamp":"2018. április. 04. 13:00","title":"Nagy csapás lesz az Intel számára, ha ezt meglépi az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebc82e-4e6c-4878-b23a-fd8b97f125bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az oroszok a jövőben milyen futurisztikus autókkal áraszthatják el az utakat.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az oroszok a jövőben milyen futurisztikus autókkal áraszthatják el az utakat.","id":"20180405_jott_egy_lada_a_jovobol_es_elkepesztoen_nez_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebc82e-4e6c-4878-b23a-fd8b97f125bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d97b0ac-85a2-423f-8cce-d52f397dbc70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_jott_egy_lada_a_jovobol_es_elkepesztoen_nez_ki","timestamp":"2018. április. 05. 08:25","title":"Jött egy Lada a jövőből és elképesztően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc83b3-82e8-4e75-a252-bab5ac7e0742","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan Japánban lépi meg elsőként, hogy a Leaf elhasználódott akkumulátorát féláron lehessen kicserélni.","shortLead":"A Nissan Japánban lépi meg elsőként, hogy a Leaf elhasználódott akkumulátorát féláron lehessen kicserélni.","id":"20180404_nissan_leaf_akkumulator_csere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72dc83b3-82e8-4e75-a252-bab5ac7e0742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4daddab-d91b-4d05-89d0-5139b78aea7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_nissan_leaf_akkumulator_csere","timestamp":"2018. április. 04. 08:21","title":"Olcsó akkumulátort árulnak májustól a Nissan Leafhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című akciómozit április 18-án mutatják be. ","shortLead":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című...","id":"20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65862226-e98f-44d0-8239-9babce919efc","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. április. 05. 16:03","title":"35 év után újranyílnak a mozik Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki a Kopint-Tárki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Idén még kitart a növekedés lendülete, de az államháztartás várható hiányát csak tippelni lehet – derült ki...","id":"20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5700cadb-dbbf-4fe2-bb5f-5df4a95344fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_KopintTarki_a_szlovak_es_a_lengyel_utan_itt_a_roman_csoda_minket_meg_lehagy_a_regio","timestamp":"2018. április. 04. 14:05","title":"Kopint-Tárki: A szlovák és a lengyel után itt a román csoda, minket meg lehagy a régió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d433043c-9da6-4429-99a4-f33233bc7196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint sokan akadnak olyanok, akiknek nyitható tetejű terepjáróra fáj a foguk.","shortLead":"A jelek szerint sokan akadnak olyanok, akiknek nyitható tetejű terepjáróra fáj a foguk.","id":"20180405_nem_viccel_a_volkswagen_lecsapja_a_terepjaroja_tetejet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d433043c-9da6-4429-99a4-f33233bc7196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89fdee3-51a0-486e-bacb-a721abe53427","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_nem_viccel_a_volkswagen_lecsapja_a_terepjaroja_tetejet","timestamp":"2018. április. 05. 09:21","title":"Nem viccel a Volkswagen, lecsapja trendi terepjárója tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront éri el a térséget, emiatt többfelé várható csapadék, és kissé mérséklődik a felmelegedés az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Hidegfront éri el a térséget, emiatt többfelé várható csapadék, és kissé mérséklődik a felmelegedés az Országos...","id":"20180405_zivatarokat_hoz_az_erkezo_hidegfront","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aec3525c-e152-496a-b9fe-ce5d367f62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545ff6b0-aae9-4e1b-b34b-c2c8e3c5a3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_zivatarokat_hoz_az_erkezo_hidegfront","timestamp":"2018. április. 05. 05:15","title":"Zivatarokat hoz az érkező hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]