[{"available":true,"c_guid":"c632f6ba-da8f-4722-8189-03455cf57a03","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbánból hiányzik a tisztesség, pokoli, amit művel – mondja Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint a mostani lesz az első választás 1990 óta, amelyet az eredménytől függetlenül nem követ majd megnyugvás. Úgy látja, ez már nem demokrácia, és ő egy mostaninál unalmasabb országot szeretne. Nagyinterjú a Demokratikus Koalíció listavezetőjével.","shortLead":"Orbánból hiányzik a tisztesség, pokoli, amit művel – mondja Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint a mostani lesz...","id":"20180404_Gyurcsany_Ferenc_interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c632f6ba-da8f-4722-8189-03455cf57a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b5cdd8-df28-40d8-8f95-47cebfa5764c","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Gyurcsany_Ferenc_interju","timestamp":"2018. április. 04. 17:23","title":"Gyurcsány Ferenc: Zárójelbe kell tennünk Orbánt és egész rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök nyilvánosan fenyeget sokakat, nemzetközi cégeket üldöznek el az országból, akkor ő biztonságban van.","shortLead":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök...","id":"20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca9e3a3-a352-47e2-923c-6541b550bba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","timestamp":"2018. április. 05. 07:04","title":"Bod Péter Ákos: Jó másfél éve nem folyik kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.","shortLead":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű...","id":"20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9781c8-905e-4583-b6fd-9597d0e3bb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","timestamp":"2018. április. 03. 20:03","title":"Nézze meg belülről: ez az a repülőgép, amit Végítéletnek hívnak, innen indíthatják az atomháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","shortLead":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","id":"20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec19fea-834f-4cc6-908a-6c9cb848012c","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","timestamp":"2018. április. 03. 22:03","title":"Ungár Péter öt pontban utasította vissza Karácsony ajánlatát, \"a bohózatot lezártnak tekintik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják véleményüket az új táskájukra.","shortLead":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják...","id":"20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973dea3a-bddd-4824-b138-cf97ef432651","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","timestamp":"2018. április. 03. 22:01","title":"Iskolai lövöldözés: felháborodtak a diákok az átlátszó hátizsákok bevezetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álhíreket Magyarországon jóval régebb óta használják, mint máshol, Habony pedig 2002 óta használja hatékonyan a közösségi médiát és épít Fidesz-közeli médiahálózatot. Habony persze nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"Az álhíreket Magyarországon jóval régebb óta használják, mint máshol, Habony pedig 2002 óta használja hatékonyan...","id":"20180405_A_magyar_Steve_Bannonkent_ir_Habonyrol_a_BuzzFeed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74c0283-523a-49dd-b4d6-838f3a31e3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_magyar_Steve_Bannonkent_ir_Habonyrol_a_BuzzFeed","timestamp":"2018. április. 05. 09:18","title":"A \"magyar Steve Bannonként\" ír Habonyról a BuzzFeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros az eredmény, így a Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti.","shortLead":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros...","id":"20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f6a9b3-f753-4023-bbbe-e2d2d1a4645a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","timestamp":"2018. április. 05. 13:53","title":"Republikon: A Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8","c_author":"Fináli Gábor","category":"velemeny","description":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg, a szabadságharc kiváló történésze. Vélemény.","shortLead":"A baj az őszinteség hiánya: Bernstein Béla hol neológ hitehagyó, hol pedig, ha politikailag így éri meg...","id":"20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c12bd370-7361-4b0f-8248-92eb930c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddff9ee2-fe04-4f94-b206-49741f07fd38","keywords":null,"link":"/velemeny/20180404_A_zsidok_felsobbrendusege_vagy_magyar_hazafisag","timestamp":"2018. április. 04. 12:12","title":"A zsidók felsőbbrendűsége vagy magyar hazafiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]