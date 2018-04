Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a kampányszövegek alapján valóban a számunkra legmegfelelőbb pártra tervezünk majd voksolni április 8-án. ","shortLead":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról...","id":"20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a7d449-2003-4bc4-af75-f784d7f3408b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","timestamp":"2018. április. 04. 09:03","title":"Még nem tudja, kire fog szavazni? Ez a program 5 perc alatt megmondja, melyik párttal járna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c19b4f-f17b-4036-8d24-9bad44c8dba7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó tágas családi modellje egyrészt nevet váltott, másrészt kapott egy új automata váltót.","shortLead":"A francia gyártó tágas családi modellje egyrészt nevet váltott, másrészt kapott egy új automata váltót.","id":"20180405_picasso_nelkul_es_mar_8_fokozatu_valtoval_tamad_az_uj_citroen_c4_spacetourer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c19b4f-f17b-4036-8d24-9bad44c8dba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067627ea-301f-4113-952c-a57b85568315","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_picasso_nelkul_es_mar_8_fokozatu_valtoval_tamad_az_uj_citroen_c4_spacetourer","timestamp":"2018. április. 05. 10:23","title":"Picasso nélkül és már 8 fokozatú váltóval támad a Citroën népszerű családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dccbe77-428f-42b2-8729-e2c5e74b2751","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A San Bruno-i rendőrfőnök, Ed Barberini jelentette be, hogy a támadó, egy nő belehalt sérülésébe, amelyet saját magának okozott fegyverével. A nő négy embert lőtt meg, egyikük válságos állapotban van. Az életveszélyben lévő férfi a támadó barátja, a rendőrség családi drámaként kezeli az esetet. A másik három sérült állapota stabil, nem életveszélyes. A lövöldöző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. ","shortLead":"A San Bruno-i rendőrfőnök, Ed Barberini jelentette be, hogy a támadó, egy nő belehalt sérülésébe, amelyet saját magának...","id":"20180403_Lovesek_dordultek_a_Youtube_kozpontjaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dccbe77-428f-42b2-8729-e2c5e74b2751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4487980-01f9-4554-992b-500e2eb9342f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Lovesek_dordultek_a_Youtube_kozpontjaban","timestamp":"2018. április. 04. 04:42","title":"A YouTube központjában lövöldöző nő halott, a háttérben családi dráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","shortLead":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","id":"20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1da3a1-826f-42e1-8e57-a2baaddda8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","timestamp":"2018. április. 04. 07:22","title":"Vastagbélrákszűrés: Fontos feladatot kaphatnak ősztől a gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","shortLead":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","id":"20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedfe43-062a-4ea1-95f1-3b1e571f4800","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","timestamp":"2018. április. 04. 06:02","title":"Bezár egy kabai gyár, 120 ember kerül az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","shortLead":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","id":"20180405_skoda_felicia_fun","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3207d-1d85-4f50-98fe-0ff1a90ef075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_skoda_felicia_fun","timestamp":"2018. április. 05. 16:21","title":"Őrült ára van ma egy ilyen, kicsit is ritkább Skodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt az Aranyélet című sorozat Miklósi Jankája számára, aki egy Duna-menti település polgármestere akar lenni. ","shortLead":"Ügyesen meglovagolja az HBO az országgyűlési választások utolsó nagy hajráját. Felépítettek egy kamu weboldalt...","id":"20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229724c0-5a8c-4a57-8368-04e3bec062d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e99c7ae-a3e4-4201-87cf-5cccd6ac4b43","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Paros_labbal_szall_bele_a_valasztasi_kampanyba_az_HBO_Aranyelet_cimu_sorozata","timestamp":"2018. április. 04. 14:50","title":"Páros lábbal száll bele a választási kampányba az Aranyélet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait, emellett – összehasonlításképpen – két másik országos csatorna: a Tv2 és a közszolgálati Duna Tv esti hírműsorait.","shortLead":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait...","id":"20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a33e20-6322-43ca-a6b7-39279022f5cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. április. 04. 18:08","title":"Hányszor találkozunk az ellenzéki oldallal a Tv2 és a Duna Tv híradóiban? Itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]