Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évre bezárják a Fülöp-szigetek legismertebb üdülőszigetét, Boracayt, miután kiderült, hogy a helyi szállodák és éttermek jó része mindenféle szűrés és tisztítás nélkül engedi be a szennyvizet a tengerbe.","shortLead":"Fél évre bezárják a Fülöp-szigetek legismertebb üdülőszigetét, Boracayt, miután kiderült, hogy a helyi szállodák és...","id":"20180405_Emesztogodor_lett_a_legjobb_fulopszigeteki_udulohely__be_is_zarjak_fel_evre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7fa6f-41d4-4165-b270-2cc565890d98","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Emesztogodor_lett_a_legjobb_fulopszigeteki_udulohely__be_is_zarjak_fel_evre","timestamp":"2018. április. 05. 11:54","title":"Emésztőgödör lett a legjobb Fülöp-szigeteki üdülőhely – be is zárják fél évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai űrügynökség a Lockheed Martin amerikai vállalatot bízta meg a tervezéssel, építéssel és teszteléssel. ","shortLead":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai...","id":"20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3650aa4-4387-451d-83c7-0fc6141696f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","timestamp":"2018. április. 04. 17:55","title":"Különleges repülőgépet rendelt a NASA, csak csattanni fog, amikor átlépi a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","shortLead":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","id":"20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8fe051-30d6-4439-8ecd-011f6f0507c5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","timestamp":"2018. április. 05. 11:18","title":"Egyre közelebb a kártyazárolások dátuma, több milliárd forintot buknak majd a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Juszt László többek között ezzel az intelemmel ment neki a Facebookon a kormány politikája mellett kiálló humoristának.","shortLead":"Juszt László többek között ezzel az intelemmel ment neki a Facebookon a kormány politikája mellett kiálló humoristának.","id":"20180405_Nacsa_Oliver_csak_ne_hasonlitgassa_magat_Bodocshoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c53d2-1fb9-417a-aebf-d30dd4682923","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Nacsa_Oliver_csak_ne_hasonlitgassa_magat_Bodocshoz","timestamp":"2018. április. 05. 07:34","title":"Nacsa Olivér csak ne hasonlítgassa magát Bödőcshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e79fc9-6699-4e2c-91d0-587473618ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.","id":"20180404_az_utcan_vitatkozott_a_fideszes_es_az_ellenzeki_jelolt_obudan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8e79fc9-6699-4e2c-91d0-587473618ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f8e4cd-c528-4f58-84ea-f85c099193f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_az_utcan_vitatkozott_a_fideszes_es_az_ellenzeki_jelolt_obudan","timestamp":"2018. április. 04. 19:39","title":"Az utcán vitatkozott a fideszes és az ellenzéki jelölt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle művészeti vezetője, akinek régi vágya teljesül a korlátozással.","shortLead":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle...","id":"20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bb430b-fdcd-47b9-b375-ce13d801c27a","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","timestamp":"2018. április. 04. 17:33","title":"Tilos lesz szelfizni a cannes-i vörös szőnyegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","shortLead":"A határátkelőn pénteki reggel 9 után próbált átjutni a szerb rendszámú jármű.","id":"20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dabe068b-0031-4a62-941d-e189c0f830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718cc17-a5e3-46a9-a8ba-84cfcb44bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_79_szirt_es_irakit_talaltak_egy_kamionban_artandnal","timestamp":"2018. április. 06. 12:11","title":"79 szírt és irakit találtak egy kamionban Ártándnál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflix egyelőre nem reagált a vádakra.","shortLead":"A Netflix egyelőre nem reagált a vádakra.","id":"20180404_Azzal_vadoljak_a_Stranger_Things_alkotoit_hogy_loptak_a_sorozat_sztorijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec0eb-35d9-4fb3-86c8-6092ed01a741","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Azzal_vadoljak_a_Stranger_Things_alkotoit_hogy_loptak_a_sorozat_sztorijat","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Azzal vádolják a Stranger Things alkotóit, hogy lopták a sorozat sztoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]