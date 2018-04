Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Már 20 ezren követik a kamu Mercedes-sorsolást
Hányszor lehet még elsütni ezt a trükköt a Facebookon?

Az utcán vitatkozott a fideszes és az ellenzéki jelölt Óbudán
A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.

Külföldön fizetne mobillal? Itthon már egész jól hozzászoktunk a bankkártyás vagy akár a mobilos fizetéshez, de mi a helyzet akkor, ha átlépjük az országhatárt? A felmérések szerint egyre kevesebben váltunk valutát, sokszor mindössze a kis plasztiklappal vágunk neki a kalandoknak. Ezeket kell tudnia az egy érintéssel történő fizetésről

Visszalepett egy LMP-s jelölt a DK javára
Pest megyében tisztul a kép.

Kölcsönösen visszalépett egymás javára a DK és az LMP

Amíg beleszólhat a felettes ügyész, addig nem lesz ideális a rendszer – mondja egy kúriai bíró
Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos ügyében ítélkezett – az elmúlt évek legnagyobb hibájának a bírói kar lefejezését, nyugdíjazását tartja, és úgy véli, "még sok időre lesz szükség, amíg mindenhol szakmailag megfelelő emberek kerülnek majd a helyükre". Az terjed a Facebookon, hogy a NASA elismerte, hogy lítiummal mérgezi a Föld lakosságát
Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz információkkal. Mutatunk egy rövid kvízt, mellyel kiderítheti, minek dőlt be és minek nem.

Jakus Ibolya: Rabok legyünk vagy szavazunk?
Szubjektív lapajánló.

","shortLead":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

Így poénkodik Kína Trumppal: „Úgy udvarias, ha viszonozzuk, amit kapunk."
Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.