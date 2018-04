Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hamis WhatsApp alkalmazás kering a neten, ráadásul folyamatosan frissítik. Azonban nem szabad bedőlni neki.","shortLead":"Egy hamis WhatsApp alkalmazás kering a neten, ráadásul folyamatosan frissítik. Azonban nem szabad bedőlni neki.","id":"20180404_Nehogy_letoltse_ezt_a_WhatsApp_alkalmazast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b52179-9b9b-49a0-96a4-3e41dae71417","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Nehogy_letoltse_ezt_a_WhatsApp_alkalmazast","timestamp":"2018. április. 04. 19:00","title":"Nehogy letöltse ezt a WhatsApp alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"","category":"vilag","description":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül. A magyarországi fejlemények az USA biztonságát is fenyegetik, Orbán ugyanis Putyin legfőbb európai szószólójává vált. Amerikának lépnie kell, de a külső segítség csak akkor lehet hatékony, ha a magyarok is változást akarnak – véli Thomas O. Melia volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül...","id":"20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258d602-8eb1-4038-8ac7-1f3803e9984c","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 04. 19:30","title":"A magyarországi demokráciadeficit az USA-t is fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302b1404-4155-429a-9af7-26226a52a382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Egy dal arról, hogy hogyan várakoztam Gyurcsány Feri messenger üzenetére. Tudom, hogy ő írja, és ez boldoggá tesz :)))\" – írta a SoundCloudra feltöltött számához a feltöltője, Lil Frakk.","shortLead":"\"Egy dal arról, hogy hogyan várakoztam Gyurcsány Feri messenger üzenetére. Tudom, hogy ő írja, és ez boldoggá tesz...","id":"20180405_gyurcsany_messenger_rap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302b1404-4155-429a-9af7-26226a52a382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90884205-2eb8-4498-83eb-368c75922d63","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_gyurcsany_messenger_rap","timestamp":"2018. április. 05. 06:01","title":"\"Mire vársz még, kedves Ferenc?\" – dalban üzentek Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","shortLead":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","id":"20180404_brezsnyev_csajka_elado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3c7a23-2996-4233-ad9b-4a6809c7fcb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_brezsnyev_csajka_elado","timestamp":"2018. április. 04. 17:53","title":"Eladó Brezsnyev elvtárs elnöki Csajkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0dbc72-d259-4f5b-969e-8b8926d6c15b","c_author":"","category":"vilag","description":"Argentínában megemlékeztek a mintegy kilencszáz halálos áldozatot követelő falklandi háború 36. évfordulójáról, s a védelmi miniszter közölte, a latin-amerikai ország továbbra is magáénak követeli az atlanti-óceáni szigetcsoportot. ","shortLead":"Argentínában megemlékeztek a mintegy kilencszáz halálos áldozatot követelő falklandi háború 36. évfordulójáról, s...","id":"20180404_Argentina_nem_mond_a_Falklandszigetekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0dbc72-d259-4f5b-969e-8b8926d6c15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5040bfb-7c19-4fdf-ad94-1a8121f9eed6","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Argentina_nem_mond_a_Falklandszigetekrol","timestamp":"2018. április. 04. 14:55","title":"Argentína nem mond le a Falkland-szigetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7e2dfa-132d-485a-a3aa-7efd6c91eeca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc a munkahelyek megőrzésével kampányol, miközben évente százak halnak meg a szenes erőmű füstjétől.","shortLead":"Mészáros Lőrinc a munkahelyek megőrzésével kampányol, miközben évente százak halnak meg a szenes erőmű füstjétől.","id":"20180404_Kisebb_csodara_vallalkozott_Meszaros_Lorinc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7e2dfa-132d-485a-a3aa-7efd6c91eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4d7073-bea0-41d2-87f3-4b9092384d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Kisebb_csodara_vallalkozott_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. április. 04. 16:20","title":"Kisebb csodára vállalkozott Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4e85a1-abc3-4a1b-bbf0-fe9b04f1f907","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 82 évesen Takahata Iszao animációs rendező és producer, a japán animáció zászlóshajójának tekintett legendás Ghibli stúdió társalapítója.","shortLead":"Elhunyt 82 évesen Takahata Iszao animációs rendező és producer, a japán animáció zászlóshajójának tekintett legendás...","id":"20180406_Meghalt_a_legendas_japan_animacios_rendezo_Takahata_Iszao","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4e85a1-abc3-4a1b-bbf0-fe9b04f1f907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4002c3e7-69bf-45d8-8eaf-86aa4f130811","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Meghalt_a_legendas_japan_animacios_rendezo_Takahata_Iszao","timestamp":"2018. április. 06. 09:36","title":"Meghalt a legendás japán animációs rendező, Takahata Iszao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai űrügynökség a Lockheed Martin amerikai vállalatot bízta meg a tervezéssel, építéssel és teszteléssel. ","shortLead":"Hangrobbanás nélkül működő szuperszonikus, vagyis a hangnál gyorsabb repülőgépet készíttet a NASA. Az amerikai...","id":"20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc23bcde-9cc6-48f2-b1c0-6f42aa11ac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3650aa4-4387-451d-83c7-0fc6141696f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kulonleges_repulogepet_rendelt_a_NASA","timestamp":"2018. április. 04. 17:55","title":"Különleges repülőgépet rendelt a NASA, csak csattanni fog, amikor átlépi a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]