Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3951af11-9f85-496b-a1ad-661a31df26bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb információk szerint 2018 második felében jöhet ki új készülékével az okostelefonok őskorának legmeghatározóbb szereplője, a Palm.","shortLead":"A legfrissebb információk szerint 2018 második felében jöhet ki új készülékével az okostelefonok őskorának...","id":"20180405_tcl_palm_visszateres_okostelefon_android","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3951af11-9f85-496b-a1ad-661a31df26bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f4ad52-196c-4370-a8c3-ecfc77a36ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_tcl_palm_visszateres_okostelefon_android","timestamp":"2018. április. 05. 09:03","title":"Tényleg visszatér a legendás mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccb6e86-9698-4509-bd08-9f1ca9c75365","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem először fenyegették meg a szövetséget. Valószínűleg a videóbíró-technológia dühített fel valakit.","shortLead":"Nem először fenyegették meg a szövetséget. Valószínűleg a videóbíró-technológia dühített fel valakit.","id":"20180405_toltenyhuvelyeket_kuldtek_az_olasz_jatekvezetoi_szovetsegnek_nyomoz_a_rendorseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb6e86-9698-4509-bd08-9f1ca9c75365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb6cede-829f-4d79-a5e3-ae158fd07bfd","keywords":null,"link":"/sport/20180405_toltenyhuvelyeket_kuldtek_az_olasz_jatekvezetoi_szovetsegnek_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2018. április. 05. 17:11","title":"Töltényhüvelyeket küldtek az Olasz Játékvezetői Szövetségnek, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98294439-510b-4505-a574-891a2d29e10f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia szenátus szerdán belegyezett abba a reformjavaslatba, amelynek keretében a parlamenti képviselők számát 30 százalékkal csökkentik és a képviselők 15 százalékát arányos választási rendszerben választják a 2022-es törvényhozási választásokon – jelentette be Edouard Philippe francia miniszterelnök szerdán.","shortLead":"A francia szenátus szerdán belegyezett abba a reformjavaslatba, amelynek keretében a parlamenti képviselők számát 30...","id":"20180404_Harminc_szazalekkal_csokkentik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98294439-510b-4505-a574-891a2d29e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e1e053-c33f-4a44-b4d5-17348c8041ff","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Harminc_szazalekkal_csokkentik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. április. 04. 19:23","title":"Harminc százalékkal csökkentik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztői szerint visszaélésre ad lehetőséget, hogy valakit e-mail-cím vagy telefonszám alapján találjunk meg az oldalon, ezért eltörlik ezeket a lehetőségeket.","shortLead":"A Facebook fejlesztői szerint visszaélésre ad lehetőséget, hogy valakit e-mail-cím vagy telefonszám alapján találjunk...","id":"20180406_kereses_a_facebookon_email_cim_telefonszam_alapjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb9522-1c28-41bc-a0b6-13d4f2203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b710272-a71c-48d7-965f-2e2076c0ba5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_kereses_a_facebookon_email_cim_telefonszam_alapjan","timestamp":"2018. április. 06. 07:02","title":"Szigorít a Facebook, mostantól nehezebben kereshet és találhat rá ismerőseire az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt elnöke arra kéri a két ellenzéki pártot, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. ","shortLead":"Az Együtt elnöke arra kéri a két ellenzéki pártot, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. ","id":"20180406_juhasz_peter_konyorogne_is_az_lmpnek_es_a_momentumnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a55764d-8acd-4da1-b422-e54193d3043c","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_juhasz_peter_konyorogne_is_az_lmpnek_es_a_momentumnak","timestamp":"2018. április. 06. 07:34","title":"Juhász Péter könyörögne is az LMP-nek és a Momentumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, aki telepítette iPhone-jára az iOS 11.3-at. ismét tud YouTube-videókat játszani telefonján a háttérben. Kérdés, meddig él ez a lehetőség.","shortLead":"Az, aki telepítette iPhone-jára az iOS 11.3-at. ismét tud YouTube-videókat játszani telefonján a háttérben. Kérdés...","id":"20180405_ios_113_youtube_videok_lejatszasa_a_hatterben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8cb24a-e5fa-42e5-9098-a9937200b3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_ios_113_youtube_videok_lejatszasa_a_hatterben","timestamp":"2018. április. 06. 10:00","title":"Használja ki iPhone-ján ezt a YouTube-funkciót, amíg a Google közbe nem lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f944f2-39a7-45f7-a6b2-9335556f54ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","timestamp":"2018. április. 05. 21:52","title":"A Metallica tagjai már a budapesti koncert előtt bebizonyították, hogy nagyon jó fejek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle művészeti vezetője, akinek régi vágya teljesül a korlátozással.","shortLead":"Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén – jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle...","id":"20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1064ed35-1dca-4fe7-888c-01095810235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bb430b-fdcd-47b9-b375-ce13d801c27a","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Tilos_lesz_szelfizni_a_cannesi_voros_szonyegen","timestamp":"2018. április. 04. 17:33","title":"Tilos lesz szelfizni a cannes-i vörös szőnyegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]