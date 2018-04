Amikor feltűnik a piacokon a zöld levélcsokor, akkor visszavonhatatlanul itt a tavasz. A lényeg, hogy ne bújjanak meg benne gyöngyvirágok, és igenis árasszon némi fokhagyma szagot. Akkor vihetjük is haza a medvehagymát.

Minden évben ilyenkor lyukat beszélünk főzőcskézők hasába, hogy vigyázzanak, nehogy összekeverjék a medvehagymaleveleket a gyöngyvirágéval (amúgy az őszi kikericsé is hasonlít rá, de akkor nincs is medvehagyma...),mert nagyon hasonlít rá. Kétségtelenül a gyöngyvirág sokkal szebb, pláne illatosabb, viszont mérgező a levele. Úgy, hogy jobb, ha a vázába kerül, és nem a serpenyőbe. Persze az efféle tévedés veszélye csak akkor állhat fenn, ha magunk kerekedünk fel, hogy begyűjtsük a zöld leveleket. Piacon, zöldségesnél nem fogunk merő véletlenségből virágcsokrot venni a medvehagyma helyett. (Meg a medvehagyma fesztiválokon sem, amik most a hétvégén kezdődnek, például Balfon és Bakonybélen, a jövő szombat-vasárnap pedig Orfűn lesz.)

Ha nincs randink, vagy teljes a családi egyetértés medvehagyma ügyben/szagban, akkor a legjobb, ha vajas, tojáskrémes, körözöttes, juhtúrós, valamilyen kencés kenyérre tépkedjük nyersen a medvehagymaleveleket, és jól befaljuk, úgyis mint vitaminbombát. Keverhetjük paradicsomsalátába, vegyes zöldsalátába. Készülhet persze belőle krémleves és főzelék – ez utóbbit, mivel nagyon erős, jellegzetes íze lenne csak medvehagymából, érdemes fele-fele arányban spenóttal készíteni. Isteni tojásos ételek variálhatók vele, remekül illeszkedik húsos, tésztás fogásokba. Sőt, galuskatésztába keverhetjük, lángost, pogácsát, sós muffint, palacsintát, lepényt, de még kenyeret is süthetünk vele. Apróra vágott leveleit száríthatjuk, sóval rétegezve vagy olajjal fedve is eltehetjük légmentesen záródó üvegben, vagy lefagyaszthatjuk jégkockatartóban, ha szeretnénk a kb. május közepéig tartó szezonon túl is medvehagymázni.

© Gyimesi Zsuzsa

Az igazi adúász ez idő tájt a medvehagymás pesto

Hozzávalók:

1 csokor medvehagymalevél (kb. 12–13 dkg)

1,5 dl extra szűz olívaolaj

4 evőkanál pirított fenyőmag (helyette dió vagy mandula is lehet)

15 dkg parmezán sajt

só

pár csepp frissen facsart citromlé, ízlés szerint

Elkészítés:

A fenyőmagot megpirítjuk, és hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, akkor az olívaolajon kívül minden hozzávalóval turmixgépbe tesszük. Az olívaolajat vékony sugárban csorgatva adjuk az egyveleghez, miközben krémes állagúra turmixoljuk. Főleg tésztákhoz kiváló, de húsos ételekhez is adhatjuk. Igazi adúász lehet a hűtőnkben ez idő tájt.

Tippek: Kifőzünk egy adag pennét, amire ráborítunk néhány kanállal a pestónkból, megszórjuk reszelt sajttal és már kész is a gyors vacsi. De az is remek, könnyű fogás, ha a natúr, grillezett csirkemellet dobjuk fel a medvehagymás pestóval, mellé maréknyi zöld saláta, vagy csak pár szem olivaolajjal megcsepegtetett paradicsomkarika. A tavaszi zöldségek királynője, a spárga sem sértődik meg, ha medvehagyma pestóval kínáljuk. Ilyenkor részesítsük előnybe a fehér spárgát. Megtisztítjuk, 2-3 darabra vágva a sípokat enyhén sós, vajas, pici cukorral ízesített vízben megfőzzük, lecsepegtetjük, és már kanalazhatjukj is rá-mellé a pestót. Turbózhatjuk köré rakosgatott, negyedelt főtt tojásokkal.