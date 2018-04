Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek adták a városban a megbízást a kukásautók és edények beszerzésére, amely soha nem foglalkozott ilyesmivel korábban. ","shortLead":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek...","id":"20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8d0aa-9cb8-4cf9-9465-615fa6b73a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","timestamp":"2018. április. 04. 13:39","title":"Ma már feljelentést is tettek a közbeszerzések miatt Márki-Zay Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e48bddb-29d9-47a6-a78e-1c5039d5e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f944f2-39a7-45f7-a6b2-9335556f54ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_A_Metallica_tagjai_mar_a_budapesti_koncert_elott_bebizonyitottak_hogy_nagyon_jo_fejek","timestamp":"2018. április. 05. 21:52","title":"A Metallica tagjai már a budapesti koncert előtt bebizonyították, hogy nagyon jó fejek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó amerikai katonákat, s közölte azt is, azt szeretné, ha az USA arab szövetségesei vennék át az amerikaiak helyét a stabilizáció és az újjáépítés időszakában. Szerdán még mást mondott a Fehér Ház. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó...","id":"20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3573b-e0a5-42fd-9062-81a895541a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 05. 17:08","title":"Már senki sem tudja, meddig maradnak az amerikaiak Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af0c28c-3e0a-4ec2-abb6-a4ea3519a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001fa8d3-43f1-4ae4-9c9d-94a33144a923","keywords":null,"link":"/itthon/201814_rabok_legyunk_vagy_szavazunk","timestamp":"2018. április. 05. 11:30","title":"Jakus Ibolya: Rabok legyünk vagy szavazunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecce1fc-8ea7-4c52-9be1-a7f77c5abdd3","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Egy egyetemi professzor előadását hallgatni a saját fotelünkben ülve? Nyelvóra a konyhánkban, a reggeli kávé kortyolgatása mellett? A legtöbben az időhiány és kényelmi szempontok miatt választják az online tanulást, de sokak számára a digitális tananyagok, a Skype-órák, a videós előadások jelentik a tanulás egyetlen elérhető formáját. Miért jelent segítséget az e-learning a kórházi ápolásra szoruló diákok vagy éppen a fogyatékossággal élő hallgatók számára? Utánajártunk. ","shortLead":"Egy egyetemi professzor előadását hallgatni a saját fotelünkben ülve? Nyelvóra a konyhánkban, a reggeli kávé...","id":"20180405_eduline_online_oktatas_beteg_fogyatekossaggal_elo_diakoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ecce1fc-8ea7-4c52-9be1-a7f77c5abdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d47dd1b-592a-47ef-82d9-31d84000e654","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180405_eduline_online_oktatas_beteg_fogyatekossaggal_elo_diakoknak","timestamp":"2018. április. 05. 15:00","title":"Ez a megoldás diákok milliói számára: erre (is) jó az online oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök nyilvánosan fenyeget sokakat, nemzetközi cégeket üldöznek el az országból, akkor ő biztonságban van.","shortLead":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök...","id":"20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca9e3a3-a352-47e2-923c-6541b550bba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","timestamp":"2018. április. 05. 07:04","title":"Bod Péter Ákos: Jó másfél éve nem folyik kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje szerint ha Orbán Viktor győz, vérszemet fog kapni, most pedig rasszista kampány zajlik. Szél Bernadett egy esetleges ellenzéki győzelmet követőn mégis előrehozott választásban gondolkodik, ugyanis a mostani felhozatalból senkivel sem tud koalíciót elképzelni. Nagyinterjú az LMP listavezetőjével.","shortLead":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje szerint ha Orbán Viktor győz, vérszemet fog kapni, most pedig rasszista...","id":"20180406_Szel_Bernadett_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b94c00-63f0-405e-b470-b04ea2aa8d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Szel_Bernadett_interju","timestamp":"2018. április. 06. 06:30","title":"Szél Bernadett: Ha Orbán kifogná az aranyhalat, migrációs válságot kérne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el, ki alakíthat kormányt a választást követő napon. ","shortLead":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el...","id":"20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c8257-b30b-4301-8608-5e34537853ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 05. 16:28","title":"Toroczkai: Egy \"aljas és mocskos\" kampány után két párt között fog eldőlni a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]