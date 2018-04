Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt vezetője, akinek ikertestvére is a szerencsétlenül járt gépen utazott. Most kiderül, hogy kiderül-e bármi újdonság a nyolc éve történt balesetről.","shortLead":"Évek óta szítja a hangulatot a 2010-es szmolenszki tragédiával kapcsolatban Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzópárt...","id":"20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c884c7-ccb8-498c-8ebe-a9c7f0195cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba21fef-d4ca-43d4-b4ed-938decff9ad5","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mi_tortent_2010ben_Szmolenszkben","timestamp":"2018. április. 05. 18:00","title":"Mi történt 2010-ben Szmolenszkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el, ki alakíthat kormányt a választást követő napon. ","shortLead":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el...","id":"20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c8257-b30b-4301-8608-5e34537853ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 05. 16:28","title":"Toroczkai: Egy \"aljas és mocskos\" kampány után két párt között fog eldőlni a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos ügyében ítélkezett – az elmúlt évek legnagyobb hibájának a bírói kar lefejezését, nyugdíjazását tartja, és úgy véli, \"még sok időre lesz szükség, amíg mindenhol szakmailag megfelelő emberek kerülnek majd a helyükre\".","shortLead":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos...","id":"20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8003-af9f-4085-b407-8997c5534a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"Amíg beleszólhat a felettes ügyész, addig nem lesz ideális a rendszer – mondja egy kúriai bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az észtek megteszik, mégpedig a saját érdekükben.","shortLead":"Az észtek megteszik, mégpedig a saját érdekükben.","id":"20180404_On_odaadna_a_DNSet_az_allamnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4f526-3968-48c5-83ec-287c0ed681f2","keywords":null,"link":"/elet/20180404_On_odaadna_a_DNSet_az_allamnak","timestamp":"2018. április. 04. 10:22","title":"Ön odaadná a DNS-ét az államnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","shortLead":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","id":"20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8fe051-30d6-4439-8ecd-011f6f0507c5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","timestamp":"2018. április. 05. 11:18","title":"Egyre közelebb a kártyazárolások dátuma, több milliárd forintot buknak majd a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaf3418-3e5e-457d-8a4f-e8d62d0f4db7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bemutatkozott az új cégvezetés.","shortLead":"Bemutatkozott az új cégvezetés.","id":"20180404_Minden_gyaraban_folytatja_a_termelest_a_Tungsram","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbaf3418-3e5e-457d-8a4f-e8d62d0f4db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4683e9ee-6d3b-4d84-bdcb-ad9cff6db5aa","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Minden_gyaraban_folytatja_a_termelest_a_Tungsram","timestamp":"2018. április. 04. 12:43","title":"Minden gyárában folytatja a termelést a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok Magyarország felé, elég egy rossz döntés vasárnap, és ellepik az országot, de leginkább Budapestet. Az ellenzéki pártok gyenge államot és kormányt akarnak, Orbán viszont továbbra is maga akarja írni a történelmet, mégpedig magyarul.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok...","id":"20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7391db31-4924-4245-8845-0be3b7f504f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","timestamp":"2018. április. 04. 10:06","title":"Orbán: El akarják venni a hazánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]