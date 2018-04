Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24c0fbd-26e9-4764-9af7-85eead11ec2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. ","shortLead":"A miniszterelnök az utolsó percig kampányol, és nem rest kézbe venni a telefont még a választás előtti napon sem. ","id":"20180407_orban_viktor_odacsorgott_es_megmondta_kire_kell_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24c0fbd-26e9-4764-9af7-85eead11ec2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eb731a-02a3-4635-a652-389c1c388469","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orban_viktor_odacsorgott_es_megmondta_kire_kell_szavazni","timestamp":"2018. április. 07. 16:04","title":"Orbán Viktor odacsörgött és megmondta, kire kell szavazni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d404c23-cfdb-42d0-85c7-2a355a64fb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városligettől a Szabadság térig vonul a Közös Ország Mozgalom.","shortLead":"A Városligettől a Szabadság térig vonul a Közös Ország Mozgalom.","id":"20180407_Elindult_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_kampanyzaroja__elo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d404c23-cfdb-42d0-85c7-2a355a64fb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc5826a-60c3-4f82-b361-ce2b8497521f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Elindult_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_kampanyzaroja__elo","timestamp":"2018. április. 07. 17:45","title":"A bulinegyedhez érve feléledt az Orbán-ellenes karnevál - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értenek egyet a Kúria döntésével. ","shortLead":"Nem értenek egyet a Kúria döntésével. ","id":"20180406_Az_Abhoz_fordul_a_kormany_a_Stopkampany_elmeszelese_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae84ebb9-4158-4294-9d1f-090038ed717e","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Az_Abhoz_fordul_a_kormany_a_Stopkampany_elmeszelese_miatt","timestamp":"2018. április. 06. 19:40","title":"Az Ab-hoz fordul a kormány a Stop-kampány elmeszelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb uniós szégyenlista élén Magyarország.","shortLead":"Egy újabb uniós szégyenlista élén Magyarország.","id":"20180406_A_magyarok_haromnegyedenek_nincs_eleg_penze_orvosra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca671e03-1202-4b53-9094-1c72427cf2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_A_magyarok_haromnegyedenek_nincs_eleg_penze_orvosra","timestamp":"2018. április. 06. 16:26","title":"A magyarok háromnegyedének nincs elég pénze orvosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félmillió kormányváltást akaró, de a hét elejéig még egyetlen ellenzéki párt mellett sem elköteleződő szavazón múlhat a választás sorsa.","shortLead":"Félmillió kormányváltást akaró, de a hét elejéig még egyetlen ellenzéki párt mellett sem elköteleződő szavazón múlhat...","id":"20180407_Iranytu_Intezet_akar_70_szazalekos_is_lehet_a_valasztasi_reszvetel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df28026c-5280-4fba-8183-96eb1993655d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Iranytu_Intezet_akar_70_szazalekos_is_lehet_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2018. április. 07. 17:07","title":"Iránytű Intézet: akár 70 százalékos is lehet a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","shortLead":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","id":"20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd8a-19eb-4778-ba99-feb2250af24b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","timestamp":"2018. április. 06. 16:01","title":"Egy órával meghosszabbították az átjelentkezési határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett, akit megalázó szavak értek, miután a Facebookon lájkolta az olimpia elleni aláírásgyűjtést. A bíróság most nem jogerős ítéletében kimondta: jogsértő volt Szert kirúgása. Az AJTK-nak az elmaradt munkabért, valamint másfél millió forint értékű sérelemdíjat is meg kell fizetnie. ","shortLead":"Az Antall József Tudásközpont korábbi munkatársa szerint azért mondtak fel neki, mert kiállt egy munkatársnője mellett...","id":"20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03cff4b2-98f3-4167-8e7a-f5585e4e0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570307fc-f2d5-4cdc-a980-ca853d4310b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Birosag_mondta_ki_Politikai_okokbol_rugtak_ki_Szert_Boglarkat","timestamp":"2018. április. 06. 18:03","title":"Bíróság mondta ki: Politikai okokból rúgták ki Szert Boglárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma.","shortLead":"Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra...","id":"20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35da5509-652e-4b10-bc5c-6e4df61eb0cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Terjed_a_kanyaro_Romaniaban","timestamp":"2018. április. 06. 17:09","title":"Terjed a kanyaró Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]