Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c134dca-9836-47e4-a91c-b981cb4c9263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Astra három éve piacon van, vagyis lassan itt az ideje, hogy felvarrják a ráncait.","shortLead":"Az aktuális Astra három éve piacon van, vagyis lassan itt az ideje, hogy felvarrják a ráncait.","id":"20180406_jon_az_uj_opel_astra_mar_fotonk_is_van_rola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c134dca-9836-47e4-a91c-b981cb4c9263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023d2a5e-b335-4aaf-98a8-d3a131a3fe63","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_jon_az_uj_opel_astra_mar_fotonk_is_van_rola","timestamp":"2018. április. 06. 13:26","title":"Jön az új Opel Astra, már fotónk is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12854248-a70a-44f1-98bf-65c4820d7248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyira abszurddá vált a politika, hogy a humoristákra lassan már semmi szükség – mondta a Heti Válasznak Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója.","shortLead":"Annyira abszurddá vált a politika, hogy a humoristákra lassan már semmi szükség – mondta a Heti Válasznak Litkai...","id":"20180405_litkai_gergely_semmilyen_kormanynak_nem_tesz_jot_ha_legitimacioja_az_ugyeskedes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12854248-a70a-44f1-98bf-65c4820d7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3683b9b9-75f5-40dc-92cd-140b02e4458d","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_litkai_gergely_semmilyen_kormanynak_nem_tesz_jot_ha_legitimacioja_az_ugyeskedes","timestamp":"2018. április. 05. 13:51","title":"Litkai Gergely: Semmilyen kormánynak nem tesz jót, ha legitimációja az ügyeskedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fde313-7d9d-41ca-b679-4f0701a9b65c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedést múlt héten ígérte meg Lázár János.","shortLead":"Az intézkedést múlt héten ígérte meg Lázár János.","id":"20180406_Meg_ujabb_rezsicsokkentesrol_dontott_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fde313-7d9d-41ca-b679-4f0701a9b65c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45067c12-d39d-44dd-8e88-6ab4efb1a322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Meg_ujabb_rezsicsokkentesrol_dontott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 06. 10:27","title":"Még újabb rezsicsökkentésről döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert Bazárban autizmussal élő fiatalok rajzai alapján készült címkék díszítik számos kiállító boros palackjait, amelyek a helyszínen megvásárolhatók. A limitált darabszámú palackok eladásából az alapítvány autistáknak fenntartott tíz lakóotthont támogat.","shortLead":"Idén először mutatkozik be az Autistic Art Alapítvány a VinCE Budapest Wine Show-n április 5. és 7. között. A Várkert...","id":"20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646ddb52-4fb2-45f2-89ca-0c15d9532ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d1ef3-6f1c-48ed-a9d4-be9108ea3b53","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Igy_is_lehet__borral_az_autizmus_alapitvanyert","timestamp":"2018. április. 05. 08:47","title":"Így is lehet – borral az autizmus alapítványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e3ad8-3ef3-486b-b0fc-0c2909fd8ca9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. ","shortLead":"A Fidesz kampányának korlátozásához vezetne a plakátok elmeszelése, ezért az Ab felfüggesztette annak végrehajtását. ","id":"20180405_Ab_Nem_kell_leszedni_a_Kuria_altal_elmeszelt_Fideszplakatokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871e3ad8-3ef3-486b-b0fc-0c2909fd8ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a117517-9b86-454b-9945-a57de8080cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Ab_Nem_kell_leszedni_a_Kuria_altal_elmeszelt_Fideszplakatokat","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Ab: Nem kell leszedni a Kúria által elmeszelt Fidesz-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rejtélyes üzletember és a CBA alapítói is a legnagyobb trafikosok között vannak – írta meg az Átlátszó.","shortLead":"Egy rejtélyes üzletember és a CBA alapítói is a legnagyobb trafikosok között vannak – írta meg az Átlátszó.","id":"20180405_Ime_az_ember_akinek_majdnem_szaz_trafikja_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95978a-8d04-4adf-b2d2-9441c5885d56","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Ime_az_ember_akinek_majdnem_szaz_trafikja_van","timestamp":"2018. április. 05. 09:59","title":"Íme az ember, akinek majdnem száz trafikja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192949a-fe67-4238-a5f1-64a214fad081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar modellben gondolkodik, és osztja az MNB \"radikális álláspontját\". ","shortLead":"Magyar modellben gondolkodik, és osztja az MNB \"radikális álláspontját\". ","id":"20180405_Ritka_pillanat_Orban_elarult_valamit_a_jovorol_valo_elkepzeleseirol_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e192949a-fe67-4238-a5f1-64a214fad081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72472b7e-e92d-4c2b-8558-71ddbf1bf3e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Ritka_pillanat_Orban_elarult_valamit_a_jovorol_valo_elkepzeleseirol_is","timestamp":"2018. április. 05. 10:21","title":"Ritka pillanat: Orbán elárult valamit a jövőről való elképzeléseiről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]