Azt jól tudjuk Menyhárt Jenőtől, hogy neki minden egyformán popzene, most viszont minden a kampányról szól. Magyarországon – néhány kivételtől eltekintve - kevéssé jellemző, hogy popzenészek állnak be a különböző pártok, politikai ideológiák mögé, és mintha még a mindenütt a világon alapvetően politikus-stílusokra (rap, punk) sem lennének jellemzőek nálunk az aktuálpolitikai kiszólások. Magyarországon a legtöbben a szerelemről, könnyű életről rapelnek, és nem az elnyomásról, kirekesztésről, a „miért szar a világról”. A „kemény” zenék is inkább a berúgásról, buliról szólnak, mintsem mondjuk a fennálló rendszer dühös kritikájáról.

Világtendencia persze, hogy egyre kevésbé közvetítenek mély gondolatokat a könnyűzenei produkciók, de Magyarországon elég nehezen találunk a mainstream popzenében tökös kiállást valami mellett vagy lázadást valami ellen.

A kevésbé mainstream-vonalon viszont akad néhány előadó, aki a könnyűzene eszközével mondja el, mi baja van a világgal.

Hangolódjunk április 8-ára egy kis válogatással, mégiscsak jobb ezeket dúdolva-fütyürészve behúzni a megfelelő x-eket. Kifejezetten érdekes most a Youtube-ra kattintani ezekért a számokért, mert a kéretlen politikai reklámok jól megágyaznak a daloknak.



URH: Szavaz rám!

Választani kell. Ezt már az URH közel negyven éve - amikor választásokról, ugye szó sem volt - megénekelte. „Szavazz rám! És beváltom minden reményed” – énekelte Müller Péter Sziámi. A dalt később az egyik URH-utód zenekar, az Európa Kiadó feljátszotta a második (Szavazz rám! című) albumára.



Bëlga: A Nagy Voks

A voksolásról sokkal később, 2010-ben az – amúgy is számos politikus dallal (többek köztl a Politikus 1, Politikus 2) jelentkező - Bëlga zenekar is írt egy dalt, amelyben Dr. Musical Péter, Kormány Gyula, és Kis Egér János kampánybeszédét hallhatjuk, Till Atilla műsorvezetésében. Az össze-vissza hablatyoló politikusok mind azt kérik, amit annak idején Müller Péter: Szavazz rám!



Kiscsillag: Nincs igazság

Lovasiék Semmi konferencia című tavalyi albumán szerepel egy kampányszöveg-szerű dal. Ebben egy jobb és szebb világ eljövetelről szónokol a főhős, ahol „bágyadt ágyúgolyókon szőke nők röpülnek a tömeg felett, a tömeg éljenez”. A baj csak az, hogy nincs igazság, csak béke, de azért is sokat harcoltak, és „mindenki azt szeretné, hogy maradjon minden így”. És ahol a gyengék már el vannak temetve, de a gazdagoknak legalább buli lesz.

Ricsárdgír: Mindenki boldog

A Ricsárdgír szintén azt mondja, minden jó, ahogy van. Tavaly jött ki a Mindenki boldog című szerzeményével, amiben azt üvölti, - klipjében aláírásgyűjtő pultok mögül - hogy „Én elhiszek bármit, amit mondtok, Magyarországon mindenki boldog”. Amúgy is, „minden jó és szép, semmit már nem kell, hogy higgy, meg van hozzá mindenünk, csak maradjunk is így”. A dalban feltűnik egy fiatal Orbán Viktornak látszó politikus is, aki az idősebb Orbán Viktornak látszó politikust a végén pofon is csapja.

Egyetlen: Tedd le a kezedet

Az Egyetlen dala (és nem ez az egyetlen ilyen direktben politizáló dala) már dühösebben megy neki a mindenre legyintő állampolgároknak, akik szerint csak csendben tűrni kell, akkor békén hagyják, nem zargatják, aki otthon mondhatja a sok önfelmentő mondatot. De a refrénben figyelmeztetnek: „de a hatalom hátulról teneked megy, nézd, mit tanítanak a gyerekednek, / csak bámulsz: ugye van gát?, / tedd le a kezedet, a fejedet akarják”.

Kozmosz: Az Okosak Földje

2013-ban a Kozmosz egy történelmi levezetéssel mutatja be, hogy bár mindig másra mutogatunk, mi magunk, magyarok csesztük el a dolgokat. „Mi vagyunk Orbán és mi vagyunk Gyurcsány / Mi vagyunk a rendőr, az orvos, a furcsán / bekötött nemzet, ez a szédült nép / mi vagyunk a tábor és az ellenség.” Illetve kijelentik, hogy mi „basszuk el, de pusztuljon az idegen / léptek a ruszkik, de látszik, hogy ide nem / több párt kell, hanem több külön ország / Az Okosak Földje, Magyarország”.



WNTS - Mészáros Lőrinc

Ennél még konkrétabban szól a mai magyar politikáról a WNTS dala a nemzet gázszerelőjéről, az emberről, aki okosabbnak mondja magát Zuckerbergnél, akinek minden nap zsíros állami megbízások, hotelek, erőművek esnek az ölébe: „Nekem már semmi se gázos / miénk a város /ha ugatsz a csapatom rádfos / lassan jobb leszek mint Ákos / (...) pezsgőt bontok, közbe' szerzés, országos szintű a pálya /sohase fáj az embernek, ha van pár jóbarátja.”

Apa Zenél: Baszódjál meg KDNP

Ennél már csak az Apa Zenél dalai konkrétabbak. A vasárnapi boltbezárást kiharcolásáról (igaz, később elbukó) elhíresült pártot (na, jó van még néhány emlékezetes pillanat, többek közt az oktatás szétverése Hoffmann Rózsától, vagy a svéd házi rénszarvasok levadászása Semjéntől) vidáman-füttyögősen a viharba elküldő zenekar e 2015-ös dala mára klasszikussá vált.

Orbán népe LP

Négy punkzenekar (név szerint a Norms, a Rákosi, a Diskobra, és a Youth Violence) egy egész albumot szentelt Orbán népének. Erről nehéz kiemelni egy dalt, hallgassuk meg az egészet. Nem mondjuk, hogy ettől vidámabban fogunk ikszelni, de dühösebben, az biztos.

Quimby: Forradalom

Kiss Tibiék nem feltétlenül aktuálpolitizálnak, de elég dühösek ebben a számban. Nem szavazásról, hanem utcai harcokról, forradalomról mesélnek. „Hát üvöltsön akinek tetszik a zaj! / Aki a bársonyszékbe új majmot akar / Hát fel a kezekkel, aki nem akar félni! /Segget nyalni, kussban remélni.”

Európa Kiadó: Mindenki egyenlő

És végül kanyarodjunk vissza Menyhárt Jenőékhez. Legújabb EP-jükön szerepel ez az elég mozgalmi, kicsit didaktikus dal, amiről nem lehet nem gondolni a jelen közállapotaira. ”Mindenki szabad, mindenki egyenlő, legyen az illető koldus vagy államfő. Világ csak egy van, nincs kettő. Számít a szavad, húzd ki magad! Mindenki szabad és egyenlő!”

Akár lehetne a Szavazz rám! 2017-es változata is.