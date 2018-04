Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, honnan lesz pénz a Nemzeti Gárda határhoz vezényléséhez. Trump szerint keresik a forrásokat, illetve vizsgálják, mennyibe fog kerülni ez az egész a költségvetésnek.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, honnan lesz pénz a Nemzeti Gárda határhoz vezényléséhez. Trump szerint keresik a forrásokat...","id":"20180406_trump_akar_negyezer_gardistat_is_a_mexikoi_hatarhoz_kuldhet_a_fal_felepiteseig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2ede74-b517-4ba5-a6a9-5b16c0108d41","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_trump_akar_negyezer_gardistat_is_a_mexikoi_hatarhoz_kuldhet_a_fal_felepiteseig","timestamp":"2018. április. 06. 07:26","title":"Trump akár négyezer gárdistát is a mexikói határhoz küldhet a fal felépítéséig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2f1f3f-1bac-4f0e-a558-e462ebec89da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töltse le a hvg.hu alkalmazását, iratkozzon fel új push-szolgáltatásunkra!","shortLead":"Töltse le a hvg.hu alkalmazását, iratkozzon fel új push-szolgáltatásunkra!","id":"20180407_Szeretne_megtudni_minel_elobb_a_valasztas_eredmenyet_Mutatjuk_a_megoldast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b2f1f3f-1bac-4f0e-a558-e462ebec89da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa78bc36-bd58-4c28-9f16-d0c49065331f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Szeretne_megtudni_minel_elobb_a_valasztas_eredmenyet_Mutatjuk_a_megoldast","timestamp":"2018. április. 07. 09:00","title":"Szeretné megtudni minél előbb a választás eredményét? Mutatjuk a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2257b233-72d7-46ef-ba28-6d26d90349b4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázati felhívás jelent meg 4,5 milliárd forint értékben.","shortLead":"A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázati felhívás jelent...","id":"20180406_Kkvja_van_Most_on_is_kicsinosithatja_az_irodajat_van_ra_45_milliard_forint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2257b233-72d7-46ef-ba28-6d26d90349b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31985321-32fa-4f1f-87e3-98256c7c4a2e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180406_Kkvja_van_Most_on_is_kicsinosithatja_az_irodajat_van_ra_45_milliard_forint","timestamp":"2018. április. 06. 09:26","title":"Kkv-ja van? Most ön is kicsinosíthatja az irodáját, van rá 4,5 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","shortLead":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","id":"20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d488120-76c3-4cdd-984d-194728e889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","timestamp":"2018. április. 06. 11:14","title":"Extra ügyeletet tartanak hétvégén a kormányablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András egy sajtótájékoztatón kapott kérdés során erősítette meg, hogy biztosan lesznek személyi következményei annak, ha pártjuk nem jut be a parlamentbe a vasárnapi voksoláson.","shortLead":"Fekete-Győr András egy sajtótájékoztatón kapott kérdés során erősítette meg, hogy biztosan lesznek személyi...","id":"20180405_Lemondanak_a_Momentum_vezetoi_ha_nem_jutnak_be_a_parlamentbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952809f1-fb82-456a-91cf-6eb018157171","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Lemondanak_a_Momentum_vezetoi_ha_nem_jutnak_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 05. 20:21","title":"Lemondanak a Momentum vezetői, ha nem jutnak be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477ee38b-d223-47f1-a0b7-6053a34d33ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hányszor lehet még elsütni ezt a trükköt a Facebookon?","shortLead":"Hányszor lehet még elsütni ezt a trükköt a Facebookon?","id":"20180406_kamu_facebook_sorsolas_mercedes_benz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477ee38b-d223-47f1-a0b7-6053a34d33ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b852812-bc06-4165-abc0-165209de0301","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_kamu_facebook_sorsolas_mercedes_benz","timestamp":"2018. április. 06. 10:22","title":"Már 20 ezren követik a kamu Mercedes-sorsolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mind a négy hazai csapat győzött a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének első, csütörtöki felvonásán.","shortLead":"Mind a négy hazai csapat győzött a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjének első, csütörtöki felvonásán.","id":"20180406_nagyot_nyert_az_arsenal_elonyben_gulacsiek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cfabf2-8557-4eca-b485-657f3abd90b3","keywords":null,"link":"/sport/20180406_nagyot_nyert_az_arsenal_elonyben_gulacsiek","timestamp":"2018. április. 06. 05:29","title":"Nagyot nyert az Arsenal, előnyben Gulácsiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36cc3f-ee64-4503-afa0-64384fd7504b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyiek próbálják a lelket tartani a családban, mert szeretnék, ha nem költöznének el a településről.","shortLead":"A helyiek próbálják a lelket tartani a családban, mert szeretnék, ha nem költöznének el a településről.","id":"20180405_kazanrobbanas_odaveszett_egy_elet_munkaja_egyhazashetyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d36cc3f-ee64-4503-afa0-64384fd7504b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bfd7f6-d9f0-4db6-8f6a-a9ce43f5062b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180405_kazanrobbanas_odaveszett_egy_elet_munkaja_egyhazashetyen","timestamp":"2018. április. 05. 21:03","title":"Kazánrobbanás: odaveszett egy élet munkája Egyházashetyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]