Immáron kilencedik éve minden tavasszal izgatja a kérdés a lelkes borisszákat, kiket és miket fog bemutatni Magyarország legnagyobb beltéri boros rendezvénye, az idén először a Várkert Bazárban megtartott VinCE Budapest. A program ezúttal is erősre sikerült. Kezdjük talán a kékfrankos évében és a kékfrankos hónapjában bemutatott – jelenleg – az ország legdrágább ilyen fajtájú borának premierjével. Elöljáróban Kiss Eliza miniszteri biztos „helyezte fel” a 6700 hektárt felölelő hazai kékfrankostérképre a 10 éves bort, majd Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus méltatta. Minden elismerésünk, a coming out-ért, vagyis hogy az egyik legnagyobb szaktekintélyként nem félt kijelenteni: „A bor, amivel kapcsolatban elfogult vagyok. Ez a kékfrankos számomra maga a BOR.” A termőhely teljes karakterét hozza, Nagy-Eged körbejárja a szájpadlásunk.” A bemutatón részt vevő Master of Wine-oknak és szakújságíróknak a bor fiatalos, gyümölcsös, fűszeres illata mellett elképesztő ásványosságát méltatta borleírásában. A termelő, Kovács Nimród csak annyit jegyzett meg, hogy a Grand Bleu 2008 a Nagy-Eged-hegy 500 méteres csúcsközeli terroirján termett, és a 2004-es telepítésnek ez a szűztermése – valamint, hogy a gyűjtőknek be kell érnie összesen 50 elérhető palackkal.

© Gyimesi Zsuzsa

Még szerencse, hogy a bemutatóra a harmadik VinCE-nap késő délutáni órájában került sor, mert meglehetősen nehéz egy ilyen borélmény után mást kóstolni.

De lássuk, miket is próbáltunk. Beültünk például Giacomo Neri mesterkurzusára – ő az, akinek a Siena melletti Casanova di Neri birtokát Toscana- Montalcino legfényesebb gyöngyszemének tartják, a gazdát pedig a világ egyik legjobb borászának. Brutális Brunello di Montalcinókat készít. 2006-ban a 2001-es évjáratú Tenuta Nouva megkapta a világ legjobb borának járó díjat a Wine Spectatortől. Ezt is elhozta a budapesti vertikális kóstolóra, ami igen szép merítés volt 1999-től 2013-ig bezárólag. A legutolsó bemutatott évjárat egyik tétele épp a közelmúltban kapta meg a nagytekintélyű Robert Parkertől a borbírálatoknál maximálisan adható 100 pontból a 97-et. A régebbi, száz százalék Sangioveseből készült, akár 30 hónapos hordós érlelésű tételek pedig még másfél-két évtizedes állapotukban is frissek, fiatalosak, s úgy tudni, Magyarországon csak Herczeg Ágnes nemzetközi borakadémikus közvetítésével szerezhető be néhány karton.

Ha már mesterkurzusok: a résztvevőknek feltűnhetett, hogy a minőségi bubis italok több bemutatóját is reggel 9 órára tették a szervezők, nyilván azért, mert a buborékok felébresztik az embert. A világ legelismertebb pezsgőszakértője, Tom Stevenson – bár már többször meghívták – most először jutott el a VinCE-re, így kihasználva az alkalmat, több előadást is tartott. A mester szerint Champagne-t két nem francia terroir tudja minőségben és stílusban megközelíteni, ráadásul mind a kettő Észak-Itáliában keresendő. A Trentedoc és a Franciacorta tételeket hasonlította ezért össze. A Berlucchi, Ferrari, Franca Contea, Mirabella vagy Lantieri tételeket kortyolgatva még azt is megtudtuk Stevensontól, hogy egyre divatosabb a „Satèn” stílus. Ez azt jelenti, hogy a Chardonnay-ból készült italt a megszokottnál jóval alacsonyabb, hat helyett négy és fél atmoszféra nyomás alatt érlelik, miáltal szoftosabb buborékok fejlődnek a palackban. Az állítás igazságtartalmát azonnal le is lehetett tesztelni.

Igen szép sort ( Palmer, Deutz, Runart, Heidsieck, Pol-Roger, Veuve Clicquot, Moet&Chandon, Roederer) mutatott be Stevenson a harmadik napon is a legnagyobb házak rozé pezsgőiből, amiket végre azok is kóstolhattak, akik csak délelőtt 11-re tudtak befutni.

© Gyimesi Zsuzsa

Természetesen a VinCÉ-n van élet a mesterkurzusokon is túl. A sorok között bandukolva, már éppen megfogalmazódik a tavaszi napsütés ellenére depresszív alkatú borfogyasztóban, miért nem lehet két helyen, például Villányban az új, borvidéki összefogás alapján megszületett fiatalos bisztróbor, a RedY bemutatóján, amikor mintegy varázsütésre, friss RedY palackok kerülnek elő Tiffánék, Maczkóék, Gere Tamás és a Vylyan standjánál. Mind a négy borászat jó ivású, friss vörösbort tett le az asztalra – a portugieser alapot itt-ott zweigelt, blauburger, kékfrankos, cabernet franc erősíti. A Bock Pince a maga RedY-jét most nem hozta el, újdonságként a már jól bevezetett vörös Bock & Roll napokban debütált fehér párját, a 2017-es évjáratú, lendületes, jó ivású rizlingszilváni-sauvignon blanc-hárslevelű-chardonnay-t mutatta be.

Azért is jólesik néha ilyen rendezvényekre járni, mert óhatatlanul lemarad egy-egy pince, régió még a legelszántabb borbarát radarjáról is. Mi például még sosem kóstoltuk a mindössze 2 és fél hektáron gazdálkodó Magashegy Pincészet tételeit. A szent-györgy-hegyi borászat kizárólag spontán erjesztésű olaszrizlingekkel foglalkozik, érdemes a P2-es és a B14-es klónokból készült borokat is megkóstolni, utóbbi 2017-es évjáratának savszerkezete és ásványossága tanítanivalón jelenítik meg mindazt, amiért olyan sokan szeretik ezt a fajtát. S ha a különlegességekből még mindig nem elég, kortyoljunk egyet az egri Tóth Feri bácsi boraiból. A kadarka nagykövetének is mondott borász valóban szép kadarka szortimentet tudhat a magáénak: nemcsak a manapság kevesek által művelt siller műfajban jeleskedik, de még gyöngyöző bort is készített e fajtából. Nyáresti bográcsozás mellett is érdemes kipróbálni!

Apropó, a bográcsozásról jut eszünkbe a gasztro vonulat. Persze hogy nem maradhatott ki a show-ból az etyeki Árpás Sonkamester, aki már jó néhány éve megtanított minket, hogy isteni a hajszálvékony, érlelt füstölt sonka, ha tejföllel megkent kenyérre tesszük. A nemrégiben a budai Frankel Leo utcában nyitott – nomen est omen – Frankel Deli pedig hihetetlenül jó érzékkel párosította össze a szarvasgombás, mangalicás pizzát az olasz Bocelli borával, proseccójával. A Stelázsi, mint mindig, most is kipakolta a jó magyar kézműves sajtokat, kolbászokat, töpörtyűt. Felvonultatta portékáit a Bolka Bonbon, a Donum Terrae, a Kanálka. Nem hiányozhatott a Miele konyha sem, ahonnan folyamatosan lehetett vételezni a borkorcsolyákat. Akik exkluzív gourmetkodásra hajlottak, azoknak ott volt a Zwack - Arany Kaviár pult a kaviár- Dom Perignon válogatással. A Gerbeaud pedig igazán megédesítette a borisszák életét, akik abban a kivételes megtiszteltetésben is részesülhettek, hogy itt a VinCE-n kóstolhatták először a ház 160. éves születésnapja alkalmából készült új tortát.