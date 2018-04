Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","shortLead":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","id":"20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc9abd-9606-4257-8299-730872549e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","timestamp":"2018. április. 06. 21:24","title":"Ma indult újra a délszláv háborúban lerombolt szarajevói lanovka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el Nyugat-Európából. Orosz Márta gyors nyomozása szerint a német szélsőjobboldali párt is Orbán Viktor propaganda gépezetét támogatja. A Berlinben dolgozó újságírót megvádolták, hogy ő cenzúrázza a Facebookot, erről és az MTVA-nak küldött utolsó tudósításáról is beszélgettünk.","shortLead":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el...","id":"20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06c638c-d318-478c-bc69-a8c4bf7863b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","timestamp":"2018. április. 07. 12:00","title":"A cenzúra és az állami média: ezért hallgatott el az MTVA berlini tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

","shortLead":"Mi mást csinálhatna egy nő a kampányban, mint azt, hogy a konyhában gondoskodik a férjéről?

","id":"20180407_Lazar_Janos_ledobta_a_szexista_atombombat_a_kampanyhajraban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e5d6f-2bb0-4790-a838-f5e4eab28c4a","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Lazar_Janos_ledobta_a_szexista_atombombat_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. április. 07. 14:26","title":"Lázár János ledobta a szexista atombombát a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075936d5-0aa3-4823-ae46-b841eff074c9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jelentős alföldi, Vásárhelyhez is köthető alkotóknak – Tóth Menyhért, Nagy István, Kohán György, Koszta József – volt kiállítása Budapesten az új évezredben (is), az alföldi festészet történeti és/vagy tematikai áttekintésére az elmúlt években azonban csak az ország más részein került sor: a debreceni MODEM-ben az Alföld, Kecskeméten és Székesfehérváron Az Alföld vonzásában című tárlatokon.","shortLead":"Jelentős alföldi, Vásárhelyhez is köthető alkotóknak – Tóth Menyhért, Nagy István, Kohán György, Koszta József – volt...","id":"20180407_Vasarhelyi_tortenetek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=075936d5-0aa3-4823-ae46-b841eff074c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519b7aa7-2c04-4f35-9b16-89268a3f8dfb","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180407_Vasarhelyi_tortenetek","timestamp":"2018. április. 07. 12:18","title":"Vásárhelyi történetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszerelnök-jelöltek vitáját a nézőknél úgy tűnik Karácsony Gergely nyerte.","shortLead":"Az ellenzéki miniszerelnök-jelöltek vitáját a nézőknél úgy tűnik Karácsony Gergely nyerte.","id":"20180407_Publicus_Karacsony_Gergely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44c15a5-8e27-468f-99ee-67c737c52091","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Publicus_Karacsony_Gergely","timestamp":"2018. április. 07. 13:57","title":"Publicus: Karácsony szimpatikus és meggyőző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729422-bbc1-4bd3-94e2-856a07f6fede","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180407_Igy_koszontotte_fel_Orban_Viktor_Akost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40729422-bbc1-4bd3-94e2-856a07f6fede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69105d2-84ca-4ddd-9766-aa6b02deb940","keywords":null,"link":"/kultura/20180407_Igy_koszontotte_fel_Orban_Viktor_Akost","timestamp":"2018. április. 07. 23:03","title":"Így köszöntötte fel Orbán Viktor Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","shortLead":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","id":"20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ef5479-23e6-473b-bfe5-bc17763aed1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","timestamp":"2018. április. 07. 14:03","title":"Salgótarjánban tényleg lepedőn szavaznak: 32 jelölt indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","shortLead":"A választási iroda honlapja nem működik a sok átjelentkezés miatt, ezért hosszabbították meg a határidőt. ","id":"20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd8a-19eb-4778-ba99-feb2250af24b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Egy_oraval_meghosszabbitottak_az_atjelentkezesi_hataridot","timestamp":"2018. április. 06. 16:01","title":"Egy órával meghosszabbították az átjelentkezési határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]