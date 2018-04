Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc38ae3-82f1-47e0-87d5-0d08e5e4a016","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","timestamp":"2018. április. 08. 12:00","title":"Ez történt: tömeges törlésbe kezdett a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a Fidesz várhatóan kevesebb szavazatot fog kapni, mint amit mérnek nekik.","id":"20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321f9f24-d738-4b52-b323-df39a3d3aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619a7438-c3e1-4ade-bfca-ec879ef40b03","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Gyurcsany_is_ellenzeki_gyozelemben_bizik","timestamp":"2018. április. 08. 12:29","title":"Gyurcsány is ellenzéki győzelemben bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet támogató Iránnak és Oroszországnak- írta vasárnapi Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök.\r

","shortLead":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet...","id":"20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b32ab1b-bdd1-4858-a110-ec49c53c33c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 08. 16:32","title":"Trump Putyint és Asszadot fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c7fab3-d7d9-4b8c-9362-ed4ba0cbb497","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szerint az NVI kötelessége \"megfelelő körülményeket\" biztosítani a választóknak.","shortLead":"A párt szerint az NVI kötelessége \"megfelelő körülményeket\" biztosítani a választóknak.","id":"20180408_Kigyozo_sorok_az_MSZP_vizet_ker_a_sorban_alloknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c7fab3-d7d9-4b8c-9362-ed4ba0cbb497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5483610e-7a8b-4041-af76-d2f78cee1f60","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kigyozo_sorok_az_MSZP_vizet_ker_a_sorban_alloknak","timestamp":"2018. április. 08. 13:15","title":"Kígyózó sorok: az MSZP vizet kér a sorban állóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49516fc9-db62-4fd3-bd48-f98353d7b9ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közel 11 ezer új szavazó érkezett a főváros XI. kerületébe. ","shortLead":"Közel 11 ezer új szavazó érkezett a főváros XI. kerületébe. ","id":"20180407_Osszesen_200_ezren_szavaznak_mashol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49516fc9-db62-4fd3-bd48-f98353d7b9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705f165b-98b3-46ea-b751-b7c3287bd6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Osszesen_200_ezren_szavaznak_mashol","timestamp":"2018. április. 07. 12:39","title":"200 ezren szavaznak nem a lakóhelyük szerint, Újbudán volt a legnagyobb a szavazóvándorlás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d404c23-cfdb-42d0-85c7-2a355a64fb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városligettől a Szabadság térig vonul a Közös Ország Mozgalom.","shortLead":"A Városligettől a Szabadság térig vonul a Közös Ország Mozgalom.","id":"20180407_Elindult_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_kampanyzaroja__elo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d404c23-cfdb-42d0-85c7-2a355a64fb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc5826a-60c3-4f82-b361-ce2b8497521f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Elindult_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_kampanyzaroja__elo","timestamp":"2018. április. 07. 17:45","title":"A bulinegyedhez érve feléledt az Orbán-ellenes karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el Nyugat-Európából. Orosz Márta gyors nyomozása szerint a német szélsőjobboldali párt is Orbán Viktor propaganda gépezetét támogatja. A Berlinben dolgozó újságírót megvádolták, hogy ő cenzúrázza a Facebookot, erről és az MTVA-nak küldött utolsó tudósításáról is beszélgettünk.","shortLead":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el...","id":"20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06c638c-d318-478c-bc69-a8c4bf7863b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","timestamp":"2018. április. 07. 12:00","title":"A cenzúra és az állami média: ezért hallgatott el az MTVA berlini tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b6127-e18a-4746-95e6-1dbca3abdfde","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 13:35","title":"Közelít az 50 százalékos részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]