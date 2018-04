Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta: nem türelmet kérne a választóktól, és ígérete szerint sokat dolgoznak, ha bizalmat kapnának. Az ígért intézkedések között szerepel Paks II. szerződésének felmondása, az antikorrupciós ügynökség létrehozása és a minimálbér adómentessé tétele.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta: nem türelmet kérne a választóktól, és ígérete szerint sokat...","id":"20180407_karacsony_gergely_bemutatta_szaznapos_programjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93f3447-dc3c-4372-86e1-d0118c65c432","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_karacsony_gergely_bemutatta_szaznapos_programjat","timestamp":"2018. április. 07. 16:28","title":"Karácsony Gergely bemutatta száznapos programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3472948b-7395-4b70-b491-2a374a813594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazásra várók hármas sorokban körbeállják a háztömböt, ahol a szavazóhelyiség van.","shortLead":"A szavazásra várók hármas sorokban körbeállják a háztömböt, ahol a szavazóhelyiség van.","id":"20180408_Video_A_Bocskai_uton_orakat_kell_varni_a_szavazasra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3472948b-7395-4b70-b491-2a374a813594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac25554-19fd-425b-8349-ea27f4707b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Video_A_Bocskai_uton_orakat_kell_varni_a_szavazasra","timestamp":"2018. április. 08. 19:02","title":"Videó: A Bocskai úton órákat kell várni a szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751dcb58-f180-46d8-a790-1108bdd9e453","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnoknak ez pályafutása 51. pole pozíciója. ","shortLead":"A négyszeres világbajnoknak ez pályafutása 51. pole pozíciója. ","id":"20180407_vettele_a_pole_bahreinben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=751dcb58-f180-46d8-a790-1108bdd9e453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796c37d7-ce34-4dc1-ac47-32c90774f5e4","keywords":null,"link":"/sport/20180407_vettele_a_pole_bahreinben","timestamp":"2018. április. 07. 18:51","title":"Vettelé a pole Bahreinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","shortLead":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","id":"20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0ed67d-d6c0-41d8-ad9c-bd7203bdaeee","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","timestamp":"2018. április. 08. 11:40","title":"Moszkva tagadja a brutális szíriai vegyi támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","shortLead":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","id":"20180408_Reggel_7_ora_szavazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60427-2fff-4505-a0a7-5998e1ec94ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Reggel_7_ora_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Reggel 7 óráig rekordszámú szavazó ment el voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","shortLead":"Méhkeréknél akarta átlépni a magyar–román határt egy román férfi, aki személygépkocsikat szállított. ","id":"20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b06b4b-6b71-4428-b65e-243256b5cf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a03e37-624d-4533-903a-55cd4978d53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_lopott_auto_porsche_mehkerek","timestamp":"2018. április. 08. 12:31","title":"Érezték a méhkeréki rendőrök, hogy a Romániába tartó Porschéval nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"","category":"itthon","description":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz, a DK és az MSZP gyűlésén. A finisben arra voltunk kíváncsiak, vajon átment-e AZ üzenet, azaz mit gondolnak az egyes oldalak szimpatizánsai arról, mi a választás tétje?","shortLead":"A kampány utolsó előtti napját kampányzáró rendezvényekkel töltötték a pártok. Ott voltunk a kameráinkkal a fidesz...","id":"20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1138d93-1793-41a3-b7d3-f0b8bbce4367","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Orban_vagy_turban_vagy_fasiszta_a_kormany","timestamp":"2018. április. 07. 08:11","title":"Orbán vagy turbán, vagy fasiszta a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05fbbda-a2f0-4724-a7ad-7e1c46ea421c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Nezze_meg_a_kampany_legszanalmasabb_szovicceit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05fbbda-a2f0-4724-a7ad-7e1c46ea421c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a108fdbf-da75-4f02-8b34-2c3d8e4cbc89","keywords":null,"link":"/kultura/20180408_Nezze_meg_a_kampany_legszanalmasabb_szovicceit","timestamp":"2018. április. 08. 15:38","title":"Nézze meg a kampány legszánalmasabb szóvicceit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]