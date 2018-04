A következő napokban sok napsütés várható, de többször lesznek záporok, zivatarok is. Továbbra is sok felé erős lesz a szél, de a nappali maximumok 20 fok körül alakulnak, többfelé már 25 fok is lehet a jövő héten - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn gyengén felhős, száraz idő várható késő délutánig. Aztán késő estig már az ország délnyugati felén sokfelé záporra, zivatarra kell készülni, lokálisan akár nagyobb mennyiségű csapadékkal. Nagy területen élénk, néhol erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6-12 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Napközben 19-25 fokig melegszik a levegő.

Kedden a több-kevesebb napsütés mellett több helyen várható zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A minimumhőmérséklet 7-12, a maximumhőmérséklet 16-22 fok között valószínű.

Szerdán napközben a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, de néhol még előfordulhat zápor. A leghidegebb órákban 6-11 fok lehet. Napközben 19-23 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön sok napsütés mellett délután, este nyugat felől zápor, zivatar várható. Helyenként megerősödik, zivatarban viharos is lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-12, a legmagasabb hőmérséklet 20-25 fok között valószínű.

Helyenként pénteken is megerősödik a szél. Emellett sok lesz a napsütés, és csak helyenként fordulhat elő zápor, északkeleten kezdetben néhol zivatar. A leghidegebb órákban 9-14 fok lehet. Napközben 18-23 fokig melegszik a levegő.

Szombaton napsütéses idő várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet 6-11, a maximumhőmérséklet 19-24 fok között alakul.

Vasárnap ismét megélénkül, helyenként megerősödik a légmozgás. Felhősebb lesz az ég és késő este nyugaton már zápor is várható. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. Napközben 19-25 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.