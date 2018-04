Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ffc3837-8af6-48c0-b469-31ac17c097a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy voks, Az Okosak földje, Mészáros Lőrinc - hangolódjunk popzenével a választásokra!","shortLead":"A nagy voks, Az Okosak földje, Mészáros Lőrinc - hangolódjunk popzenével a választásokra!","id":"20180407_Szavazz_ram_es_bevaltom_minden_remenyed","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffc3837-8af6-48c0-b469-31ac17c097a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf76692-1424-4561-9838-0c0b85a12864","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Szavazz_ram_es_bevaltom_minden_remenyed","timestamp":"2018. április. 07. 08:35","title":"„Szavazz rám, és beváltom minden reményed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033798d0-5205-4413-b273-e99ad30d5669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baloldali hívei megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. ","shortLead":"Baloldali hívei megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. ","id":"20180408_Feladta_magat_a_korrupcioval_vadolt_brazil_elnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=033798d0-5205-4413-b273-e99ad30d5669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd4fca-603a-40b4-8a08-c6ff9e49600d","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Feladta_magat_a_korrupcioval_vadolt_brazil_elnok","timestamp":"2018. április. 08. 12:47","title":"Feladta magát a korrupció miatt elítélt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett be a Nemzeti Választási Iroda oldalának is.","shortLead":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett...","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123eec8e-9053-4763-931d-a009301ee564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","timestamp":"2018. április. 08. 10:08","title":"Felkelt az ország, leállt a választás oldala – alighanem a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","id":"20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cee7d3-c388-4e54-8a51-11be72de3533","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","timestamp":"2018. április. 08. 11:05","title":"Karácsony reagált a magas részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt Bajkai István is, aki ismét megmutatta zongora- és énektudását is. ","shortLead":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt...","id":"20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e6c1ac-3d7b-4f6c-9b1e-e501b25a9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","timestamp":"2018. április. 07. 21:22","title":"Így (nem) kampányol Fásy Ádám az Orbán család ügyvédje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a123914-aa85-47d1-a5a2-3827d08535b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormányhivatal eljárást indított. ","shortLead":"A kormányhivatal eljárást indított. ","id":"20180406_Megsullyedt_egy_I_keruleti_utca_egy_epitkezes_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a123914-aa85-47d1-a5a2-3827d08535b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd848367-36c7-418e-a58b-37a538e568fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180406_Megsullyedt_egy_I_keruleti_utca_egy_epitkezes_miatt","timestamp":"2018. április. 06. 20:15","title":"Megsüllyedt egy I. kerületi utca egy építkezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már nincs, de úgyis annyit hallotta mindenki az elmúlt hónapokban ezeket a szavakat. Azonban így is beszéltünk mozgósításról, részvételről, ködszurkálásról és a magyar választási rendszer egyik legnagyobb nonszenszéről.","shortLead":"A választást megelőző utolsó Fülke adásban megpróbáltuk nem kimondani a pártok nevét, mert ugyan kampánycsend már...","id":"20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ccbfd9-1bd8-4293-8aac-2fbf9e06b9d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Fulke_Amig_a_kormanypart_butanak_nezi_az_ellenzek_az_osszes_problemajat_a_valasztokkal_oldana_meg","timestamp":"2018. április. 07. 20:00","title":"Fülke: Amíg a kormánypárt butának nézi, az ellenzék az összes problémáját a választókkal oldaná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összevetettük a hódmezővásárhelyi adatokat az időközi polgármester-választáson tapasztaltakkal.","shortLead":"Összevetettük a hódmezővásárhelyi adatokat az időközi polgármester-választáson tapasztaltakkal.","id":"20180408_Most_mutassa_meg_Lazar_Janos_tobben_szavaznak_mint_a_bukast_hozo_idokozin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8ddd4d-ac36-4883-9823-9eba70493da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Most_mutassa_meg_Lazar_Janos_tobben_szavaznak_mint_a_bukast_hozo_idokozin","timestamp":"2018. április. 08. 14:33","title":"Most mutassa meg Lázár János: többen szavaznak, mint a bukást hozó időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]