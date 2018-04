Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll." "Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt" "Még szombat tizenegy óra előtt sikerült három egyezséget megkötni az ellenzéki oldalon." "Van itt még három fontos visszalépés" "Makón is sokan mennek szavazni, többen, mint négy éve. Aki bevallja, hogy kire szavazott, az csakis Lázárra ikszelt. Van, aki csak Orbánt ismeri." "Roma-napi pörköltrotyogás csipetnyi migránsozással Makón" "Ezek a 11-es adatok." "Csaknem 30 százalékos a részvétel" "Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték nem tartalmazza az azonosító nyilatkozatot" "81 ezer szavazatot már feldolgoztak" Mutatjuk a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]