[{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Hova_is_kell_menni_szavazni_Az_NVI_oldala_nem_segit_lehalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361e392d-805f-444a-adcd-1317d7343813","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hova_is_kell_menni_szavazni_Az_NVI_oldala_nem_segit_lehalt","timestamp":"2018. április. 08. 09:36","title":"Hova is kell menni szavazni? Az NVI oldala nem segít, lehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai Szövetségnél (EA).","shortLead":"A fedettpályás világbajnok és téli dobó Európa Kupa-győztes Márton Anita lett március legjobbja az Európai Atlétikai...","id":"20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50679e02-6b8b-41eb-be27-c965a582b0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907fd7d-2bb7-406c-aa10-0dcd6c40b681","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Marton_Anita_lett_a_legjobb_europai_noi_atleta_marciusban","timestamp":"2018. április. 08. 16:10","title":"Márton Anita lett a legjobb európai női atléta márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy vita volt, és nem az történt, amit a kormánypárti tagok szerettek volna.","shortLead":"Nagy vita volt, és nem az történt, amit a kormánypárti tagok szerettek volna.","id":"20180408_Picit_serult_boritekkal_sem_fogadjak_el_a_levelszavazatokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24e6929-8b29-4d85-8131-0fc87ef3c36c","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Picit_serult_boritekkal_sem_fogadjak_el_a_levelszavazatokat","timestamp":"2018. április. 08. 17:57","title":"Picit sérült borítékkal sem fogadják el a levélszavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook üzenetben ment neki a párt alelnöke a vasárnap éjjel lemondott pártelnöknek. Nem ez volt az utolsó üzenete. Úgy tűnik, bejelentkezett a pártelnökségre.","shortLead":"Facebook üzenetben ment neki a párt alelnöke a vasárnap éjjel lemondott pártelnöknek. Nem ez volt az utolsó üzenete...","id":"20180409_Toroczkai_Ha_Vona_ugy_gondolja_nem_vegleg_bukott_meg_azzal_kivegzi_a_Jobbikot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ff079f-22b1-4f00-8e87-33641e1c7244","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Toroczkai_Ha_Vona_ugy_gondolja_nem_vegleg_bukott_meg_azzal_kivegzi_a_Jobbikot","timestamp":"2018. április. 09. 09:54","title":"Toroczkai: \"Ha Vona úgy gondolja, nem végleg bukott meg, azzal kivégzi a Jobbikot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerénység, persze. ","shortLead":"Szerénység, persze. ","id":"20180409_Kovacs_Zoltan_igazan_elegansan_reagalt_a_gyozelemre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67d9284-6943-469b-9553-c60de5d00030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1b3ca8-8c62-4869-a232-7c1b0230dc16","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Kovacs_Zoltan_igazan_elegansan_reagalt_a_gyozelemre","timestamp":"2018. április. 09. 00:25","title":"Kovács Zoltán különösen reagált a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d20a5c-78b5-4583-92d9-fa5f90816c60","c_author":"MTI","category":"sport","description":"31-29-re kikapott a Rosztov-Dontól a negyeddöntő első meccsén.","shortLead":"31-29-re kikapott a Rosztov-Dontól a negyeddöntő első meccsén.","id":"20180407_kezilabdabl_nem_birt_a_rosztovval_itthon_a_fradi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d20a5c-78b5-4583-92d9-fa5f90816c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26eaf02-c4d0-4e8e-9d11-ccd06070ffa1","keywords":null,"link":"/sport/20180407_kezilabdabl_nem_birt_a_rosztovval_itthon_a_fradi","timestamp":"2018. április. 07. 19:46","title":"Kézilabda-BL: nem bírt a Rosztovval itthon a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","shortLead":"Természetesen Zimány Linda is kiposztolta az Instagramjára, hogy elment szavazni. ","id":"20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f15a3e-f84b-460a-ac75-abc11dc3b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105112a7-ee7d-4a72-bf0a-f5d42c2a6729","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Zimany_Linda_nem_a_kenyelem_mellett_tette_le_a_voksat_amikor_elment_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 19:40","title":"Zimány Linda nem a kényelem mellett tette le a voksát, amikor elment szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP nehezen dolgozza fel a választási szereplést, a volt vezető és a lemondott társelnök egymásnak üzenget.","shortLead":"Az LMP nehezen dolgozza fel a választási szereplést, a volt vezető és a lemondott társelnök egymásnak üzenget.","id":"20180409_Schiffer_visszaszolt_Hadhazynak_pert_fontolgat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958cf78b-e7f9-4db4-9bc3-1d0c1ce27cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Schiffer_visszaszolt_Hadhazynak_pert_fontolgat","timestamp":"2018. április. 09. 14:55","title":"Schiffer visszaszólt Hadházynak, pert fontolgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]