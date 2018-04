Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon megy a szurkolás.","shortLead":"Nagyon megy a szurkolás.","id":"20180408_Vajna_Timea_velemenye_a_valasztasrol_Hajra_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fedf8e-9bd8-4855-be83-b3e967f651a5","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Vajna_Timea_velemenye_a_valasztasrol_Hajra_Fidesz","timestamp":"2018. április. 08. 22:13","title":"Vajna Tímea véleménye a választásról: Hajrá, Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, közérthető gondolataival Böde Dániel is hozzájárult a választási kampányhoz.","shortLead":"Rövid, közérthető gondolataival Böde Dániel is hozzájárult a választási kampányhoz.","id":"20180407_bode_daniel_nagyon_tomoren_mondta_el_miert_megy_el_szavazni_vasarnap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff721aa-08c8-440c-903e-d5b9c98654d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bode_daniel_nagyon_tomoren_mondta_el_miert_megy_el_szavazni_vasarnap","timestamp":"2018. április. 07. 15:19","title":"Böde Dániel nagyon tömören mondta el, miért megy el szavazni vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","shortLead":"Hamvakból készít ékszereket, de meg kellett tanulnia kezelni a morbid helyzeteket.","id":"201811_hamubol_gyemant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ff174-e876-497f-8ad9-dde47893e266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11912c90-8a93-47f5-ad47-663ee721c454","keywords":null,"link":"/kkv/201811_hamubol_gyemant","timestamp":"2018. április. 08. 08:00","title":"Házi kedvencének elvesztése adott ihletet az üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol sajtótájékoztatót is tartott. ","shortLead":"Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje férjével adta le voksát Budakeszin, a Fő utcai bölcsődében, ahol...","id":"20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70ec20b-c0c8-420d-a396-37007f1e4b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c52fdf-71f8-4d67-be2e-d9eb6d4837e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Szel_Kormanyvalto_hangulat_van_most_kotelesseg_szavazni","timestamp":"2018. április. 08. 13:47","title":"Szél: Kormányváltó hangulat van, most kötelesség szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7147b-2c97-4c9d-8541-abd4b4ee6bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 14:14","title":"Vajna Tímea szavazott, szelfizett, most pedig utat mutat követőinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt személygépkocsival okozott balesetet.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt...","id":"20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64f6627-eab5-4f7d-a5c1-41304113abde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 08. 09:26","title":"Nagyot nézett a Mercedes sofőrje, amikor meglátta reggel az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589efb16-0a06-47a9-b0e3-e6b87682a29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, megnyerheti a választókerületét. ","shortLead":"Úgy tűnik, megnyerheti a választókerületét. ","id":"20180408_Csardi_Antal_vezet_a_Belvarosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589efb16-0a06-47a9-b0e3-e6b87682a29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f2fef-ee22-4c0d-bd6b-c4b856f91d32","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Csardi_Antal_vezet_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 08. 22:31","title":"Csárdi Antal vezet a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sok napsütés, záporok, zivatarok, 25 fok körüli hőmérséklet – jól alakul a jövő hét időjárása. ","shortLead":"Sok napsütés, záporok, zivatarok, 25 fok körüli hőmérséklet – jól alakul a jövő hét időjárása. ","id":"20180408_Jovo_heten_kostolot_kapunk_a_nyarbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82decaff-8da6-48fb-a1d1-45bbb2878df1","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Jovo_heten_kostolot_kapunk_a_nyarbol","timestamp":"2018. április. 08. 17:38","title":"Jövő héten kóstolót kapunk a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]