[{"available":true,"c_guid":"8701a7e8-d4ec-477d-84c6-5bb907696c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét listába szedték azokat az oktatási intézményeket, ahol az átlagosnál nagyobb mértékben fejlődnek a diákok képességei.","shortLead":"Ismét listába szedték azokat az oktatási intézményeket, ahol az átlagosnál nagyobb mértékben fejlődnek a diákok...","id":"20180409_Itt_vannak_az_orszag_legjobb_altalanos_iskolai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8701a7e8-d4ec-477d-84c6-5bb907696c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b78da5-b281-4944-81e3-27d9188c4d5f","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Itt_vannak_az_orszag_legjobb_altalanos_iskolai","timestamp":"2018. április. 09. 09:41","title":"Itt vannak az ország legjobb általános iskolái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kétségtelenül a 2018-as választás legjobb kampányautóját hozta össze.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kétségtelenül a 2018-as választás legjobb kampányautóját hozta össze.","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztas_magyar_ketfarku_kutya_part_mkkp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f45ee-197f-49dd-9675-f7b942c4b961","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_valasztas_2018_as_valasztas_magyar_ketfarku_kutya_part_mkkp","timestamp":"2018. április. 08. 19:26","title":"Ezzel az autóval ért el 127%-ot a választáson a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése. 