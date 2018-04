A Songwriters Fonts nevű projekt keretében néhány híres zenész kézírása alapján új betűtípusok születtek. Kézzel írt dalszövegeket, leveleket vettek alapul a készítők, így születhetett meg többek között Leonard Cohen után szabadon a Leonard-betűtípus. Kvízünkből kiderül, hogy miként formálták a rock és a popzene legendás dalszerzői a soraikat. Hogy azonban ne legyen könnyű dolga a kvíz kitöltőjének, létező slágerek sorait kevertük össze, bár a megkutyult versszakokban minden esetben ott rejlik maga a válasz is. A kvíz alatt pedig azt is megtalálja, hogy honnan töltheti le a popkulturális jelentőségű betűket.

Az ötletgazdák, Julien Sens és Nicolas Damiens öt híres zenész kézírását tanulmányozva készítették el az egyedi betűtípusukat. Munkájuk óriási tisztelgés a felejthetetlen dalok szerzőinek munkássága előtt. A fenti betűtípusokat innen töltheti le.

Az általunk megkevert dalrészleteket Serge Gainsbourg L’Anamour című számának angolra fordított változatából, a Je t'aime...moi non plus című szerzeményéből, Leonard Cohen You Want It Darker és a Take This Waltz című dalaiból, a Nirvana Mr. Moustache című számából, David Bowie Heroes és Let's Dance számaiból, valamint John Lennon God és a Stand By Me című szerzeményeiből vettük.