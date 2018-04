Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet megszűnésének hírére a Facebookon.

"80 éve alatt voltak dicsőséges és szégyenteljes korszakai, sokszor volt megalkuvó, néha azonban példásan bátor" – veszi végig a lap történetének emblematikus időszakait és íróit Nyáry Krisztián író, kiadóvezető. Személyes élményeit is megosztotta közösségi oldalán, mint írja, ma is őrzi néhány számát 1988-89-ből, "amikor a pártállami napilapok közül elsőként állt a demokrácia ügye mellé". "A rendszerváltás követő sorsára és irányváltásaira minden olvasó emlékszik. Hétvégi magazinját még akkor is elolvastam, amikor a politikai cikkeket átugrottam" – teszi hozzá.

"Azt tartom, hogy azokban a zord, válságos s nem csekély veszélyekkel járó időkben, mint aminőket élünk, semmire sincs égetőbb és nagyobb szüksége ennek a szegény, meghajszolt, megzavart, elgyávult magyar társadalomnak, mint a független lelkiismeret bátor és bátorító hangjára, amely nem retten meg a múló indulatok őrületétől" – idéz az alapító, Pethő Sándor vezércikkéből is, mely a legelső számban jelent meg.

"Holnap megszűnik Magyarország második legrégibb napilapja. Isten nyugosztalja a Magyar Nemzetet!" – köszön el Nyáry, akinek teljes bejegyzését itt olvashatja el. A lap bezárásáról, a lehetséges új tulajdonosról pedig itt tájékozódhat tovább!