Kezdjük a születésnapos költeményeivel. Rengetegen feldolgozták József Attila verseit, ezek közül a legemlékezetesebb talán a KEX együttes 70-es évekbeli Tiszta szívvel-feldolgozása. Baksa-Soós János átdolgozását ma is hallhatjuk időnként Hobótól vagy éppen a Pegazusok Nem Léteznektől.



És, ha már Hobo: az ő életművének mindig is része volt, hogy kedvenc verseit beemeli a lemezeibe, koncertjeibe, sőt számos albuma jelent meg egy-egy költőzseninek tisztelegve. Azt is lehet mondani, hogy volt egy (vagy inkább már több több) generáció, akinek Hobo egyfajta pót-magyartanára volt, aki hitelesen tudta közvetíteni többek között József Attilát, Adyt, Pilinszkyt olyanoknak is, akiket e költők az iskolában nemigen fogtak meg.

És álljon itt még egy József Attila-vers Ágnes Vanillától, aki 2005-ben egy egész albumot szentelt a ma szülinapos költőnek. Ágnest, mint mondta, zavarta, „hogy bizonyos emberek egy életre kibérelték maguknak József Attilát, és hozzá az érfelvágós hangulatot”. Szerinte József Attila nem egyféle, nem lehet rámondani, hogy ilyenista vagy olyanista. Szerinte ilyen:



Létezik még számos kiváló József Attila-feldolgozás, de a Költészet napja a többi magyar költőről is szól, úgyhogy nézzünk körül más „kollégáknál” is. Sok zenész nyúl Radnóti Miklós költeményeihez is.

Például Szabó Balázs és Bandája, aki a Bájoló című verset dolgozta át:





Vagy Both Miklós, aki súlyos és elragadó albumot szentelt Radnótinak. Íme, ilyen a Szerelmes Vers-átdolgozása:





Egy ilyen megzenésített vers-összeállításból nem hagyható ki Sebő Ferenc, akinek a nevéhez már sok évtizede fűződnek jobbnál jobb átdolgozások. Itt például Nagy László Sólyom-énekét hallhatjuk:







Sebőhöz hasonlóan a Kaláka is megkerülhetetlen ebben a műfajban. Számtalan költő, számtalan verséhez írtak dallamokat, s ezzel több generációhoz hozták közelebb a magyar lírát. Az egyik kedvencünk Kányádi Sándor Faragott versikéje.

Ferenczi György egész habitusához Petőfi Sándor áll a legközelebb, erről egy egész album tanúskodik. Ezt üzeni a lánglelkű költővel a magyar politikusoknak:







Presser Gábor minden műfajban a legnagyobbak között van, miért lenne ez másképp a versmegzenésítéseivel. Egészen borzongató Karinthy Frigyes Halott című költeményének presseresítése.







Cseh Tamás egy egész Ady-albumot felvett, erről mutatjuk most a Biztató a szerelemhez című dalt/verset.







Lovasi Andrásék egy színházi projekt keretében dolgozták fel Weörös Sándor Kétfejű fenevadát. Itt nem egyszerűen egy előre megírt verset zenésítettek meg, hanem a weörösi szöveget is megkavarták. Ebből lett a Baccál vélem című szerzemény.