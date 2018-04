Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","shortLead":"A sort Berlin vezeti, Budapest az ötödik.","id":"20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e93c1d-b445-4afe-9ceb-ad43e5d02444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cc0b44-1e5c-4d74-a9ca-424a2666705a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_A_leggyorsabb_ingatlandragulast_produkalo_varosok_listajara_kerult_fel_Budapest","timestamp":"2018. április. 11. 09:57","title":"A leggyorsabb ingatlandrágulást produkáló városok listájára került fel Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56830135-7904-4bc1-a2ad-257c5fd22779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német nagyvállalat még mindig nem heverte ki a dízelbotrányt, bár pénzügyi szempontból nincsenek nagy problémáik, de a botrány hatásai többféleképpen újra és újra előjönnek.","shortLead":"A német nagyvállalat még mindig nem heverte ki a dízelbotrányt, bár pénzügyi szempontból nincsenek nagy problémáik, de...","id":"20180411_volkswagen_vezetocsere_dizelbotrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56830135-7904-4bc1-a2ad-257c5fd22779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2030eaa7-f3fe-44bf-ac1f-f90157132f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_volkswagen_vezetocsere_dizelbotrany","timestamp":"2018. április. 11. 11:22","title":"Megint földindulás jön a Volkswagennél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió – jelentették be kedden délelőtt.","shortLead":"Tartós finanszírozási problémák miatt nem lesz többé Magyar Nemzet, se a nyomtatott újság, se az online verzió –...","id":"20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31789a73-5dba-4f83-b4d5-b24c755bca6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737c1382-ed77-4ec2-9fbc-6922adb05d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Megszunik_a_Magyar_Nemzet_es_a_Lanchid_Radio","timestamp":"2018. április. 10. 10:00","title":"Megszűnik a Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac971f0-2445-4e6a-9bd9-64915a40aad3","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Az ellenzék nyolc év alatt milliószor mondta el, hogy szüksége van ránk, pontosabban a szavazatunkra. Nekünk most van szükségünk ellenzékre.","shortLead":"Az ellenzék nyolc év alatt milliószor mondta el, hogy szüksége van ránk, pontosabban a szavazatunkra. Nekünk most van...","id":"20180409_hont_megis_magyarnak_szamkivetve_ellenzek_hodmezovasarhely_csalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac971f0-2445-4e6a-9bd9-64915a40aad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e8d473-be57-4353-bfef-a038a169bb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_hont_megis_magyarnak_szamkivetve_ellenzek_hodmezovasarhely_csalas","timestamp":"2018. április. 09. 17:25","title":"Hont: Mégis magyarnak számkivetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Frans Timmermans azt mondta, \"meglátjuk, mit tesz Orbán\". ","shortLead":"Frans Timmermans azt mondta, \"meglátjuk, mit tesz Orbán\". ","id":"20180409_EBalelnok_a_valasztasrol_Akarmit_mondunk_Brusszelrol_a_magyarok_EUtagok_akarnak_maradni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e6bf71-9232-4488-8cb0-bab9da48d947","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_EBalelnok_a_valasztasrol_Akarmit_mondunk_Brusszelrol_a_magyarok_EUtagok_akarnak_maradni","timestamp":"2018. április. 09. 18:14","title":"EB-alelnök a választásról: Akármit mondunk Brüsszelről, a magyarok EU-tagok akarnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sürgős szakorvosi vizsgálatot akkor lehet kérni, ha valaki már több mint két hete táppénzen van vagy gyors kivizsgálást igénylő panaszai vannak. ","shortLead":"Sürgős szakorvosi vizsgálatot akkor lehet kérni, ha valaki már több mint két hete táppénzen van vagy gyors kivizsgálást...","id":"20180409_panaszkodnak_a_haziorvosok_hogy_nem_veszik_figyelembe_a_szakrendelok_a_surgos_beutalokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2e1f6f-021d-47d5-8b9b-b2be96f8ea00","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_panaszkodnak_a_haziorvosok_hogy_nem_veszik_figyelembe_a_szakrendelok_a_surgos_beutalokat","timestamp":"2018. április. 09. 20:01","title":"Panaszkodnak a háziorvosok, hogy nem veszik figyelembe a szakrendelők a sürgős beutalókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2dd4bb-d003-4c7b-81a0-d6bbb5946d73","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Tíz év után megválik a Róbert Károly Magánkórház Zrt.-től Lantos Csaba, milliárdos befektető. A széles körben \"Róbert Gida\"-ként emlegetett, 55 ágyas járó- és fekvőbeteg-intézmény évekig ráfizetéssel működött, mostanra azonban elérte az évi 2 milliárd forintos árbevételt és a 140 millió forintos adózás előtti nyereséget. ","shortLead":"Tíz év után megválik a Róbert Károly Magánkórház Zrt.-től Lantos Csaba, milliárdos befektető. A széles körben \"Róbert...","id":"20180411_Eladja_magankorhazat_a_magyar_milliardos_Robert_Gida_uj_gazdat_kap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b2dd4bb-d003-4c7b-81a0-d6bbb5946d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e388f5b-ce6d-4092-b4f4-cb97751c2a9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Eladja_magankorhazat_a_magyar_milliardos_Robert_Gida_uj_gazdat_kap","timestamp":"2018. április. 11. 08:16","title":"Eladja magánkórházát a magyar milliárdos, \"Róbert Gida\" új gazdát kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180410_Bekesen_beszelgetnek_a_kozteven_amikor_Fluor_Tomi_bekiabalja_hogy_Soros_Gyorgy__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238eb698-8348-4ade-a945-d53583f84a47","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Bekesen_beszelgetnek_a_kozteven_amikor_Fluor_Tomi_bekiabalja_hogy_Soros_Gyorgy__video","timestamp":"2018. április. 10. 11:25","title":"Békésen beszélgetnek a köztévén, amikor Fluor Tomi bekiabálja, hogy Soros György - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]