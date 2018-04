Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","shortLead":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","id":"20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eadf1f4-a9c4-4e0c-a4e2-318656d23c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2018. április. 10. 19:00","title":"Új piacra lép be az IKEA, és az újdonságokat alig kell otthon szerelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki politizálás megújulásának esélyét Jávor Bence EP-képviselő az újabb fideszes kétharmad után.","shortLead":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki...","id":"20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093bad08-9538-40a7-bb81-b0e0446936e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","timestamp":"2018. április. 09. 17:09","title":"Jávor meghirdeti az új polgári köröket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","shortLead":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","id":"20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd986b-233c-4f9c-a329-34cc7f5fa23f","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","timestamp":"2018. április. 09. 21:51","title":"Jobb tájékozódni indulás előtt azoknak, akiknek keddre van Lufthansa-jegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chilievő versenyen vett részt egy 34 éves férfi az Egyesült Államokban, de miután megette a világ egyik legerősebbnek mondott chilijét, napokon belül rosszul lett, a sürgősségin kötött ki.","shortLead":"Chilievő versenyen vett részt egy 34 éves férfi az Egyesült Államokban, de miután megette a világ egyik legerősebbnek...","id":"20180410_Elviselhetetlen_fejfajassal_vittek_korhazba_miutan_megette_a_vilag_egyik_legerosebb_chilijet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f54b69-a08a-42f3-97c4-c5048f32e1de","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Elviselhetetlen_fejfajassal_vittek_korhazba_miutan_megette_a_vilag_egyik_legerosebb_chilijet","timestamp":"2018. április. 10. 10:01","title":"Elviselhetetlen fejfájással vitték kórházba, miután megette a világ egyik legerősebb chilijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövő év júliusáig mindennemű sporttevékenységtől eltiltották a kalapácsvetőt – értesült az SzPress Hírszolgálat. ","shortLead":"Jövő év júliusáig mindennemű sporttevékenységtől eltiltották a kalapácsvetőt – értesült az SzPress Hírszolgálat. ","id":"20180410_tiltott_szerrel_bukott_az_olimpiai_bajnok_pars_krisztian","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019a855d-b04c-4e34-b35f-fcdeb10b5565","keywords":null,"link":"/sport/20180410_tiltott_szerrel_bukott_az_olimpiai_bajnok_pars_krisztian","timestamp":"2018. április. 10. 16:47","title":"Tiltott szerrel bukott az olimpiai bajnok Pars Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6619b2b4-a826-469a-b2c7-4106e6b3ecde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hete volt a lopás, a presszó biztonsági kamerája felvételt készített a tolvajról. ","shortLead":"Két hete volt a lopás, a presszó biztonsági kamerája felvételt készített a tolvajról. ","id":"20180409_ki_ismeri_fel_ezt_a_tablettolvajt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6619b2b4-a826-469a-b2c7-4106e6b3ecde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e3797a-cb97-4e66-9093-6e997907cf4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_ki_ismeri_fel_ezt_a_tablettolvajt","timestamp":"2018. április. 09. 16:03","title":"Ki ismeri fel ezt a tablettolvajt? – Fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a69c98-e9f7-4b35-9e43-1a4f38854614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csoda, hogy összeszerelő üzem marad Magyarország, alig vannak helyek Európában, ahol olcsóbb lenne a munkaerő, mint itt.","shortLead":"Nem csoda, hogy összeszerelő üzem marad Magyarország, alig vannak helyek Európában, ahol olcsóbb lenne a munkaerő, mint...","id":"20180410_Tragikusan_olcso_a_magyar_munkas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a69c98-e9f7-4b35-9e43-1a4f38854614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a06d738-a392-4884-9f5a-0c4a4b3bc4ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Tragikusan_olcso_a_magyar_munkas","timestamp":"2018. április. 10. 16:05","title":"Tragikusan olcsó a magyar munkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","id":"20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0935401a-6585-4444-8af8-674d86d28237","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","timestamp":"2018. április. 10. 21:21","title":"Nem ül be a parlamentbe Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]