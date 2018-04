A többszörös díjnyertes sorozat alig pár hónappal a második évad záróeseményei után veszi fel újra a történet fonalát, hőseink élete mégis nagyot változott ez alatt a rövid idő alatt. Miklósiék végre a mindig áhított aranyéletet élik: a család a Dunakanyarhoz költözött egy idilli kis faluba, ahol Janka versenybe szállt a polgármesteri címért, Attila pedig legjobb barátjával, a milliárdos Gáll Ferivel az oldalán egy óriási beruházást készül nyélbe ütni. A gyerekek is megtalálták végre a helyüket: Márk Biankával az oldalán saját vállalkozást vezet, Mira pedig gyakornokoskodik, és közben készül az egyetemre.

Ám a vérrel és árulással szerzett jólét békés felszíne alatt továbbra is forrnak az indulatok.

© HBO

Janka hamar megtanulja, hogy az ölébe hullott lehetőséggel komoly áldozatok is együtt járnak: a hatalom birtoklása egyre inkább mások szolgájává teszi. Attila igyekszik kiélvezni, hogy Hollós Endre nyomdokaiba lépett, de azzal nem számol, hogy az új szereppel új ellenségek is járnak, sőt, a hozzá legközelebb állók áskálódnak ellene.

Mira továbbra is viszonyt folytat a nála jóval idősebb ügyésszel, Zebegényi Gézával, akivel együtt dolgoznak azon, hogy végre rács mögé juttassák az Oszi haláláért is felelősnek tartott, titokzatos “Panda bát”. Márk eközben imádott keresztapja megölését készül megbosszulni. Mesterkedéseik egyre elkerülhetetlenebbé teszik a háború kitörését a szülők és a gyerekek közt…

A főbb szerepekben ismét Thuróczy Szabolcsot (Miklósi Attila), Ónodi Esztert (Miklósi Janka), Döbrösi Laurát (Miklósi Mira), Olasz Renátót (Miklósi Márk) és Végh Zsoltot (Gáll Ferenc) láthatjuk. Az évadban visszatér Danis Lídia (Jakab Erika főhadnagy), Rajkai Zoltán (Zebegényi Géza), Fekete Lovas Zsolt (Mátyás Pista), Hevér Gábor (Szendrák Dénes) és Trill Zsolt (Fazi) is, de fontos szerephez jut a Fullajtár Andrea által alakított államtitkár, Boros Zsuzsa, valamint Gáll Feri lánya, Bianka is (őt ezúttal Staub Viktória alakítja). A már ismerős arcok mellett természetesen új karakterek is felbukkanak: Bakonyi Csilla egy helyi újságírót alakít, aki komoly összetűzésbe kerül Miklósiékkal, Borovics Tamás pedig roma nagyvállalkozóként tűnik fel a sorozatban.

© HBO

Az HBO néhány forgatási fotón kívül még nem sokat mutatott a közönségnek az új évadból – leszámítva azt a kampányvideót, amelyben Miklósi Janka polgármesterjelöltként látható: a videó nemcsak hogy szervesen kapcsolódik az új évad cselekményéhez, de felfedezhető benne néhány rövid részlet a sorozat várva várt folytatásából, ezért afféle rendhagyó beharangozónak is tekinthető. A kampányfilmből többek közt az is kiderül, hogy Miklósi Attila élete beruházását, egy ötcsillagos wellnesshotel építését tervezi – és az előző évadokban már megtanulhattuk, hogy a Miklósi család ambiciózus elképzelései általában nem sok jóhoz vezetnek…

Bár őszig még egészen biztosan várni kell arra, hogy kiderüljön, hogyan végződik a család története, de a csatorna azt ígéri, hogy addig még sok exkluzív háttéranyaggal kedveskedik a rajongóknak.