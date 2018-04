Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b00ef76-5741-4cdc-903d-2d7cc48acd25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútoróriás új hároméves stratégiájában az olcsóság lesz a prioritás.","shortLead":"A svéd bútoróriás új hároméves stratégiájában az olcsóság lesz a prioritás.","id":"20180411_Meg_vekonyabb_penztarcakra_es_meg_kevesebb_szabadidore_szamit_az_Ikea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b00ef76-5741-4cdc-903d-2d7cc48acd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e6709b-45fe-4232-967d-465d54c0f4bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Meg_vekonyabb_penztarcakra_es_meg_kevesebb_szabadidore_szamit_az_Ikea","timestamp":"2018. április. 11. 14:06","title":"Még vékonyabb pénztárcákra és még kevesebb szabadidőre számít az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem lehet hívni a gyereket.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem...","id":"20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f56e3e-b87e-4c47-8024-5fd731de6129","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","timestamp":"2018. április. 11. 14:50","title":"Nem lehet Kobrának és Böbének hívni a gyereket – itt a legfrissebb lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökválasztási orosz beavatkozás miatt mentek ki az FBI-osok. ","shortLead":"Az elnökválasztási orosz beavatkozás miatt mentek ki az FBI-osok. ","id":"20180410_Hazkutatas_volt_Trump_ugyvedjenel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab1c0b8-95a4-456a-bcc4-87c2e79d9fc1","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Hazkutatas_volt_Trump_ugyvedjenel","timestamp":"2018. április. 10. 05:37","title":"Házkutatás volt Trump ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon sok ember halt meg alkoholmérgezésben.","shortLead":"Nagyon sok ember halt meg alkoholmérgezésben.","id":"20180411_Tragediaba_fulladt_az_ivaszat_Indoneziaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e48eeb-bd2d-41b4-a93f-022a45646a6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Tragediaba_fulladt_az_ivaszat_Indoneziaban","timestamp":"2018. április. 11. 07:56","title":"Tragédiába fulladt az ivászat Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt üzenték, hogy inkább a jótékonysági szervezeteket támogassák helyettük. ","shortLead":"Azt üzenték, hogy inkább a jótékonysági szervezeteket támogassák helyettük. ","id":"20180409_Naszajandek_helyett_jotekonykodast_kert_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6098a28a-888c-43fa-af02-d94983e7f417","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Naszajandek_helyett_jotekonykodast_kert_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. április. 09. 19:29","title":"Nászajándék helyett jótékonykodást kért Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás tisztaságát vizsgálja annak apropóján, hogy több szálon is felmerült az oroszok kapcsolata a végül megválasztott Donald Trump kampánystábjával.","shortLead":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe0fb1f-e1cf-4ad1-9e3e-a7d017613e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. április. 11. 06:03","title":"A Trump orosz kapcsolatait vizsgáló ügyész eljutott a Facebookig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194afde9-c7b2-4975-aa92-3bfe953c2d6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A japán férfi az édességet is szereti és gyakran fürdőzik. ","shortLead":"A japán férfi az édességet is szereti és gyakran fürdőzik. ","id":"20180410_112_eves_es_a_termalvizre_eskuszik_a_vilag_legidosebb_embere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194afde9-c7b2-4975-aa92-3bfe953c2d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0185d55d-9b2d-46b4-b507-5114f4c59bfc","keywords":null,"link":"/elet/20180410_112_eves_es_a_termalvizre_eskuszik_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2018. április. 10. 11:10","title":"112 éves és a termálvízre esküszik a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg vegyifegyver-támadás miatt. Az Eurocontrol nem nevezte meg, mely országoktól ered a potenciális rakétafenyegetés.","shortLead":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg...","id":"20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d807e10-5a14-4050-bf38-5d6bf7b63e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","timestamp":"2018. április. 11. 05:40","title":"Figyelmeztetést adott ki az Eurocontrol a Szíria ellen tervezett légicsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]