[{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további részleteket a jövő szerdai rendkívüli ülésen mutatják be.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további...","id":"20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeb89c-a082-45d1-8e50-1a82ee0be115","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","timestamp":"2018. április. 12. 16:00","title":"Megerősítették: tényleg Novicsokkal mérgezték meg Szkripalt és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d5a31-52c9-4533-9339-f2cbb4a61d22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"James Pallotta szerdán találkozik Róma főpolgármesterével, és elnézést kér, illetve ígérete szerint kifizeti az 500 eurós bírságot is.","shortLead":"James Pallotta szerdán találkozik Róma főpolgármesterével, és elnézést kér, illetve ígérete szerint kifizeti az 500...","id":"20180411_bocsanatot_kert_az_as_roma_elnoke_amiert_oromeben_megmartozott_egy_szokokutban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44d5a31-52c9-4533-9339-f2cbb4a61d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4428943-82f8-4aec-8b85-40703a61033f","keywords":null,"link":"/sport/20180411_bocsanatot_kert_az_as_roma_elnoke_amiert_oromeben_megmartozott_egy_szokokutban","timestamp":"2018. április. 11. 12:52","title":"Bocsánatot kért az AS Roma elnöke, amiért örömében megmártózott egy szökőkútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f51265c-dead-4ca7-919f-0757a2abb54d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly egy Arany-ballada részletével, idén József Attila Levegőt! című versével köszöntötték Orbán Viktort a költészet napján. A nő, aki éjjel a budai Cinege utca aszfaltjára írta fel krétával a híres sorokat, a Magyar Narancsnak mondta el, hogyan zajlott az akció.","shortLead":"Tavaly egy Arany-ballada részletével, idén József Attila Levegőt! című versével köszöntötték Orbán Viktort a költészet...","id":"20180411_levegot_jozsef_attila_orban_viktor_kretazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f51265c-dead-4ca7-919f-0757a2abb54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea72661-89d0-48d7-a7f7-6ceb0a6137ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_levegot_jozsef_attila_orban_viktor_kretazas","timestamp":"2018. április. 11. 20:46","title":"Rendőröket hívtak a nőre, aki verset írt Orbán utcájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","shortLead":"Folytatódik a tavaszias idő, amit időnként zápor, zivatar szakíthat meg, a szél is erőre kaphat. ","id":"20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01581caa-2c49-48d9-90c0-fc0621090511","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_zaporok_zavarhatjak_meg_a_napsutest_de_marad_a_kellemes_ido","timestamp":"2018. április. 11. 05:15","title":"Záporok zavarhatják meg a napsütést, de marad a kellemes idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Róna Dániel a Corvinus Politikatudományi Intézetének egyetemi tanársegédje, aki az elmúlt hónapokban az MSZP-Párbeszédet segítette tanácsaival. Vele csinált interjút a Magyar Narancs.","shortLead":"Róna Dániel a Corvinus Politikatudományi Intézetének egyetemi tanársegédje, aki az elmúlt hónapokban...","id":"20180411_A_migranskampany_hozta_a_Fidesz_uj_szavazoit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd408f83-6862-4f8a-b185-87410b898630","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_migranskampany_hozta_a_Fidesz_uj_szavazoit","timestamp":"2018. április. 11. 10:43","title":"A migránskampány hozta a Fidesz új szavazóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New York-i premierje. ","shortLead":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New...","id":"20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c25a23-3016-4383-895a-e6196e6bdfad","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","timestamp":"2018. április. 12. 10:56","title":"Röhrig Géza legújabb filmjében Matthew Broderickkel játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21934833-e5cb-4a80-9253-51c0d0acebd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabálytalanságokat tárt fel és 250 ezer euró visszafizetését indítványozta a csalás elleni hivatal a pártirodává alakult fehérgyarmati oktatási központ ügyében.","shortLead":"Szabálytalanságokat tárt fel és 250 ezer euró visszafizetését indítványozta a csalás elleni hivatal a pártirodává...","id":"20180412_Negyedmillio_eurot_kerne_vissza_az_OLAF_a_Fideszirodava_valtozott_latogatokozpont_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21934833-e5cb-4a80-9253-51c0d0acebd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a2d7c-6aa5-460a-b2a7-ae8381d406b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Negyedmillio_eurot_kerne_vissza_az_OLAF_a_Fideszirodava_valtozott_latogatokozpont_miatt","timestamp":"2018. április. 12. 10:31","title":"Negyedmillió eurót kérne vissza az OLAF a Fidesz-irodává változott látogatóközpont miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ba7cca-d8fb-401d-9c7e-93b032b950d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújította Android sandbox (biztonságos futtatókörnyezet, homokverem) szolgáltatását a népszerű VirusTotal.","shortLead":"Megújította Android sandbox (biztonságos futtatókörnyezet, homokverem) szolgáltatását a népszerű VirusTotal.","id":"20180412_virustotal_androidos_sandbox_virustotal_droidly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ba7cca-d8fb-401d-9c7e-93b032b950d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a4ee9-2255-4faa-b817-25abbde1bbb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_virustotal_androidos_sandbox_virustotal_droidly","timestamp":"2018. április. 12. 07:02","title":"Androidos? Akkor jól jöhet a VirusTotal új kiegészítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]