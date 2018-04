A Kansas City Barbeque Society (KCBS) védnökségével rendezték meg a 2. Meat Smoke and Beer BBQ Competitiont április 7-8-án a szomszédos Ausztriában, 17 induló csapattal. A házigazda osztrákokon kívül Hollandiából, Németországból, Svájcból, Szlovákiából és Magyarországról érkeztek a legszuperebb barbecue sütő/füstölő alkalmatosságokkal felszerelt versenyzők. A magyar színeket a KGB – Katka Gergő Barbecue (Székesfehérvár-Velence) - és a BodrogSmoker (Bodrogkisfalud) képviselte, míg a felvidéki (Nagykapos) magyarokból álló Fulac BBQ szlovák bejegyzéssel indult a hivatalos versenykiírás szerint. Az eredmények összesítése alapján kimagasló eredménnyel lett bajnok a KGB, míg a Fulac BBQ a 13., a BodrogSmoker pedig a 16. helyen végzett.

A KGB csapatkapitánya, Turanitz Gergő és csapattársai, Turanitz Katka, Loncsár András és Lencsés Zoltán szinte nem is akarták elhinni, hogy övéké a győzelem, és kitörő örömmel vették át az összesített első hellyel járó Grand Champion címet s trófeát. Három versenykategóriában is dobogóra kerültek: a csirkéjükkel az elsők, a marhaszeggyel másodikak, míg a sertésoldalassal a harmadikok lettek, s még egy 9. helyet is begyűjtöttek a sertéslapockájukkal. Összesítésben így jött össze a bajnoki cím, de ezen kívül kiérdemelték a Rookie of Competition díjat is, mint a verseny legjobb újonc csapata.

© KGB Press

„Jó érzés volt ismét nyerni, pedig nem sok jóval kecsegtetett a verseny. Az Amerikából rendelt fűszereink a húsvét miatt megcsúsztak, csak a bajnokság utáni hétfőn értek ide. Rossz előjelként érzékeltem azt is, hogy a három hete megrendelt marhaszegyből csak egy darabot tudtam a versenyre idejére beszerezni, ugyanis nem egyszerű csúcskategóriás ausztrál vagy amerikai alapanyaghoz jutni a negyedév végén” – mesélte most Gergő az előzményekről.

Szerencsére a BBQ-csapatok közti összetartás most is működött, és kisegítették őket különböző fűszerekkel a verseny helyszínén. Az ilyen segítségnyújtás e műfaj megszállottai között természetesnek számít. S persze a csapatkapitányt az ízlelőbimbói sem hagyták cserben, sikerült úgy összeválogatnia a fűszereket, hogy az a versenybíróknak is nagyon bejött, amikor megkóstolták a KGB-s húsokat.

© KGB Press

A KGB az ősszel Tállyán megnyert első magyarországi BBQ-verseny Grand Champion címével, a most Welsben kiérdemelt újabb fődíjas bajnoki címmel, valamint a Weissensee-ben elért szintén dobogós harmadik helyével röpke félév alatt a világ legjobb BBQ-csapatai közé küzdötte fel magát. Az elért eredményekről a négyes teamet összefogó Turanitz Gergő így vélekedik: „A barbecue-s közösségben is nagyon számít, ha valaki Grand Champion címet nyer. Őszintén, a tállyai verseny után nem is gondoltam még egyszer ilyen sikerre. A hazai győzelmet a szerencsének könyveltem el, most már száz százalékig biztos vagyok benne, hogy van keresnivalónk és helyünk a BBQ-versenyek világában.”

Legyen így! A KGB csapata legközelebb, május végén az Egyesült Királyságba utazik, a bajnokok ligája meghívásos BBQ-versenyére, a Brew 'n' Q-ra.