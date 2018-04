Nemcsak koszt, kvártély

Hét évvel ezelőtt kapaszkodott össze először a hasonló a hasonlóval az ország két régiójából, amikor a szigetmonostori Rosinante és a noszvaji Nomád egymásra talált, kiderülvén, hogy ugyanazon értékrendet vallják, ugyanabban a felfogásban „látnak vendégül”. És megszületett a Stílusos Vidéki Szállodák formáció.

© rosinante.hu

A csapathoz tartozó vendégfogadók, szálláshelyek közös jellemzője, hogy kisméretű (maximum 25 szobás), családi szállodák, melyek egyediek, stílusosak, hangulatosak. Kulcsfontosságú a szívből jövő vendéglátás, amihez szerintük elengedhetetlen a tulajdonos állandó jelenléte , de legalábbis folyamatos felügyelete. Ugyancsak sarkalatos pont a minőségi étkezés, a reggelik például többeknél legendásak. De nemcsak a tárgyi értelemben vett színvonal a fontos, hanem hogy mindezt szívvel-lélekkel nyújtsák – a lelkesedés és a kis méret lehetővé teszi, hogy itt az alkalmazottak emlékezzenek arra, hogy például melyik vendég hogyan szereti reggel a kávéját. S bár ez apróságnak tűnik, pont az ilyen apróságoktól szerethet bele valaki egy-egy SVSZ helybe.

A kis szállodák jellemzően maguk jelentkeztek, keresve a közös kapaszkodókat, de az is megesett, hogy a vendégek ajánlottak új tagot. A jelölteket alaposan és sok szempontból ellenőrzték/tesztelik (még próbafoglalás is előfordul) és ha átjutott a szűrőn, meghívják az éves közgyűlésre. Akkor léphet be a szövetségbe, ha a kétharmad rábólint. A növekedés nem mondható erőltetettnek, hiszen a hét évvel ezelőtti indulás óta mindössze nyolc tagot számol a szervezet. Igaz, amikor úgy érzik, valaki nem úgy ’húz’, mint a csapat többi tagja, kiszavazásra is van példa. De nem is az a cél, hogy minél többen legyenek, hanem az, hogy vendégeiknek jó szívvel ajánlhassák a többi tagot, mert biztosak lehetnek benne, hogy hasonlóan barátságos, színvonalas vendéglátásban lesz része.

© Facebook

Jelenleg nyolc tagból áll a szövetség: Rosinante (Szigetmonostor), Nomád Hotel & Glamping (Noszvaj), Káli Art Inn (Köveskál), Babérliget Kúria (Polány), Kosbor Panzió (Magyarszombatfa), Platános Kúria (Balástya), Páskom Cottage (Lajoskomárom) és Óbester Panzió (Badacsony). A kölcsönös segítség, tapasztalatcsere, egymás ajánlása az egész szerveződés kulcspontja, ami - lássuk be -, meglehetősen szívet melengető a mai, versenyhelyzetre épülő világunkban. Ha egy vendég elégedett valamely tagjuknál, boldogan keresi fel a többit,mert gyakorlatilag biztos lehet benne, hogy ugyanazt a színvonalat kapja. Ezt a szervezet azzal is igyekszik forszírozni, hogy a törzsvendégeknek úgy nevezett útlevél-programot vezettek be: ha valaki végigjár minden szállodát, utána ingyen vendégeskedhet ott, amely neki a legjobban tetszett. Az együttműködés arra is kiterjed, hogy közösen jelenjenek meg vásárokon, kiállításokon, illetve folyamatosan inspirálják egymást, tanuljanak egymástól.

© szallas.eu

Svéteskedés

A szigetmonostori Rosinante élen járt a másik hasonló csapat létrehozásában is, amely a Stílusos Vidéki Éttermiség nevet kapta, és az idén szervezi tízedik találkozóját. 2012 februárjában a Rosinante meghívta ugyanis az encsi Anyukám Mondta éttermet, amely nem volt még akkora szupersztár, mint napjainkban, de a bennfentesek már szájról szájra adták legendás pizzájuk hírét. De ha már nekik elküldtek egy meghívót, meginvitálták a Nomádot is, plusz néhány egyéb vidéki éttermet, melyekről jókat hallottak. A kiválasztásban Ruprecht Lászlónak volt kulcsszerepe, aki azóta az immáron 16 tagot számláló SVÉT elnöke . Az első SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermek) találkozó hatalmas siker volt, a Rosinante egyébként tágas éttermében és kertjében lépni nem lehetett a tömegtől. Nyilvánvaló lett, hogy az ilyen megmutatkozásokra abszolút megvan az igény és a közönség, úgyhogy természetes volt, folyt.köv. Eleinte még Szigetmonostoron újráztak, aztán átvették a stafétabotot a többiek. Így már „összeehették” magukat a stílusos vidékiekkel a vendégek Pannonhalmán, Debrecenben, Villányban, Perbálon, Veszprémben és legutóbb tavaly ősszel Mádon. Az idén szeptemberre pedig felkészül Eger.

Akárcsak a szállások esetén, itt is megfigyeléssel és teszteléssel kezdődik az új tagok kiválasztása, melyet kétharmados többségű megválasztás követ. Jelenleg a következők tartoznak a csapathoz: Anyukám Mondta (Encs), Baricska Csárda (Balatonfüred), Első Mádi Borház (Mád), Erhardt Étterem (Sopron), Gusteau Kulináris Élményműhely (Mád), Gusto 13 (Veszprém), IKON Étterem (Debrecen), Jankovich Kúria (Rácalmás), Kistücsök Étterem (Balatonszemes), Macok Bisztró és Borbár (Eger), Mandula Étterem és Bor-bár (Villány), Nomád Hotel (Noszvaj), PalKonyha (Palkonya), Rosinante Étterem (Szigetmonostor), Viator Apátsági Étterem (Pannonhalma) és Walter Vendéglő (Perbál) ( tiszteletbeli csapattagnak tekinthető a Macok kistestvére, a Brumbrum bisztrócska és a Dudás fivérek tavaly nyitott miskolci egysége, a Pizza, Kávé, Világbéke).

Bár az éttermek stílusa eltérő, a vendéglátást illető felfogásuk, lelkesedésük közös és mindannyian azon munkálkodnak, hogy tanuljanak egymástól és jó hangulatú rendezvényeken vigyék közelebb a vidék gasztronómiáját az arra fogékony közönséghez. A jelszavuk: 16 vidéki étterem, 16 világnézet, 16 kreatív séf, 1 küldetés.

Az évenként megrendezett nagy éttermi találkozó mellett számos kisebb, regionális programot is szerveznek, mint például a tavaszváró mini-SVÉT volt idén februárban a Rosinantéban, immáron évek óta a Hú!SVÉT – Hú!SWEET Palkonyán (éppen most hétvégén), a már hagyományosnak mondható pünkösdi Glamping Piknik Noszvajon, vagy augusztus közepén a Debrecziner Gourmet fesztivál az IKON főszervezésében. Ugyancsak hagyománya van már a SVÉT-falunak a Gourmet fesztiválon (2018-ban május 17. és 20. között), pár éve üzembe állt a Dunán a Pannónia hajó, melyen hónapról hónapra más SVÉT-tag biztosítja a vacsorát. Az egyesület nagy szakmai sikere volt, hogy 2017-ben a Bocuse d’Or Budapesten rendezett európai döntőjén a SVÉT-tagok biztosították a látogatók számára a cateringet. Az idei budapesti SIRHA kiállitáson is önállóan jelentek meg. Több taguk ott volt a márciusi budapesti Michelin gálán, illetve a hozzá kapcsolódó szakmai programon.

A rendezvények folytatása és sokszínű kibővítése mellett az év új projektje a SVÉT-asztal. A tagok, élükön Csapody Balázssal (Balatonszemes, Kistücsök), a vidéki gasztronómia első számú szószólójával, igencsak szeretnék összehozni a termelőket, vendéglátókat és vendégeket, fogyasztókat. Minél ismertebbé tenni a magas színvonalon dolgozó, megbízható regionális vidéki termelőket, hozzásegítve őket annyi megrendeléshez, hogy folyamatosan tudjanak dolgozni és abból tisztességesen meg is éljenek. Ennek jegyében hívták össze a múlt hónapban a Piac konyhája konferenciát és a séfek, termelők találkozóját. Mindemellett az utánpótlásra, az új vendéglátós generációra is figyelnek, egyfajta műhellyé válva szeretnék megvalósítani a fiatal szakácsok gyakorlati ösztöndíj programját, a SVÉT Akadémiát.

A stílusos vidéki szállodák és éttermek tagjai szerencsére rájöttek, hogy nem a – a vendéglátásban is sajnos oly gyakori – széthúzás, hanem az összefogás visz előre, és a tapasztalat őket igazolja. Tanulnak egymástól, ajánlják a többieket, megbecsülik mindazt, amit a régiók adni tudnak, a vendégek pedig boldogan járják őket körbe.

© svet.hu

Jótékonysági vacsora SVÉT-felfogásban

2018 a gasztronómia éve a Villányi Borvidéken. Ennek első felütése a most hétvégi tavaszi SVÉT jótékonysági gálavacsora pénteken este, mely ezúttal rendhagyó módon Villányban kerül megrendezésre. A Villányi borvidék, Pécs és Baranya megye prominens séfjei, valamint a SVÉT séfek a vendégek előtt, egy popup SVÉTasztalnál közösen teszik a tányérokra az 6 fogásos gourmet menüsort.

Villányi falatok:

Peterdi bárány pástétom dióval és retekkel, Töltött fürjtojás tormás ordakrémmel és turbolyával, Trinitás sajttatár Triflafater szarvasgombájával

(Pauli Zoltán, PalKonyha, Palkonya ) Kozma Szabolcs, Mandula, Villány).

Borajánlat: Gere Attila Frici 2017

Fogadó italok: RedY (Villányi Borvidék) és a Bortársaság champagne kínálata.

Hideg előétel

Pisztráng a Mecsekből: pisztráng, zeller gumó, író, rozs, csalán, cickafark (Illés Roland, Almalomb, Hosszúhetény). Borajánlat: Rácz Lilla Brut Nature.

Leves:

Fülemüle erdei medvehagyma krémleves kövesdi kecske sajtjával töltött tortellinivel (Hadnagy Attila ,Bock Óbor Étterem, Villány)

Borajánlat: Bock’n Roll 2017 (premier!)

Meleg előétel:

Gombapaprikás, shupfnudli, sült paradicsom, házi túró, turbolya (Bicsár Attila, Sauska 48, Villány)

Borajánlat: Sauska Kadarka 2015

Főételek: Bárány, tönkölybúza risotto, sóska (Teleky Zoltán ,Kiskastély Bóly). Borajánlat: Vylyan Pinot Noir 2011. SVÉT, egy tányéron a vidék: Ruprecht László (Svét, Pannónia Hajó), Macsinka János (Macok, Eger), Dudás Szabolcs (Anyukám Mondta , Encs), Pataky Péter (Meatology), Gyurik Gábor (Viator , Pannonhalma) ízelítője.

Borajánlat: RedY , Polgár Pincészet

Desszert: Nespresso kávé fantázia (Szabó Réka,Yokka Desszertműhely, Pécs).

Borajánlat: Kúria Cabernet Franc 2008, Malatinszky Organikus Pincészet.

Az est bevételével (15.000,- Ft/fő) a SVÉT Akadémiát támogatják.

Az április 14-15-én szokásosan Palkonyán szerveződő Hú!SVÉT+SWEET is ezúttal számos gasztro vendégfellépőt fogad nem csak a megyéből, de Budapestről és az ország más régiójából is a SVÉT- tagok mellett.

© svet.hu

A SVÉT naptárból még: Május 17-20.: Gourmet Fesztivál SVÉT falu, Budapest. Június 3.: Glamping Piknik, Noszvaj. Június 16-17.: Debrecziner Gourmet, Debrecen. Június 30.: Levendula SWEET, Pannonhalma. Szeptember 16. : HELLO SVÉT 10.0, Eger Bolyki völgy.