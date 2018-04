Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dobozokat az Alkotmány utcai központban őrzik.","shortLead":"A dobozokat az Alkotmány utcai központban őrzik.","id":"20180410_nvb_sertetlenul_ertek_haza_az_urnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71e99cc-20de-42e3-8b14-3d752e6e5e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nvb_sertetlenul_ertek_haza_az_urnak","timestamp":"2018. április. 10. 20:02","title":"NVB: Sértetlenül értek haza az urnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","shortLead":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","id":"20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff34446-037b-4cc8-b6d5-639c1768583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","timestamp":"2018. április. 10. 22:18","title":"Megszólalt Zuckerberg: a magyar választások előtt is töröltek Facebook-fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A showman-celeb a Facebook oldalán jelentette be, elköszön a csatornától.","shortLead":"A showman-celeb a Facebook oldalán jelentette be, elköszön a csatornától.","id":"20180410_Hajdu_Peter_otthagyja_az_ATVt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773b146a-265a-4e60-864b-aea52eb78ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hajdu_Peter_otthagyja_az_ATVt","timestamp":"2018. április. 10. 23:46","title":"Hajdú Péter otthagyja az ATV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ff47ba-abbe-47d7-8f8e-64e741fcf86f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A republikánus képviselő bejelentette, hogy az ősszel tartandó félidős választásokon nem jelölteti magát újra, és 2019 januárjában távozik a washingtoni politikai életből. ","shortLead":"A republikánus képviselő bejelentette, hogy az ősszel tartandó félidős választásokon nem jelölteti magát újra, és 2019...","id":"20180411_visszavonul_paul_ryan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ff47ba-abbe-47d7-8f8e-64e741fcf86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28563b5-3842-4027-8a2e-ded5653c6852","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_visszavonul_paul_ryan","timestamp":"2018. április. 11. 21:05","title":"Visszavonul Paul Ryan, a washingtoni házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12af51fd-a6e5-4c11-aac5-b302c61b3d7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eljárás célja a korábbi nyomozás során ismeretlenül maradt megbízó személyének megállapítása.","shortLead":"Az eljárás célja a korábbi nyomozás során ismeretlenül maradt megbízó személyének megállapítása.","id":"20180410_fenyo_ugyben_folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12af51fd-a6e5-4c11-aac5-b302c61b3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe7bab4-b0da-4519-8e34-f6db59005ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_fenyo_ugyben_folytatja_a_nyomozast_a_rendorseg","timestamp":"2018. április. 10. 15:25","title":"Régi ismerőst vett elő a rendőrség a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e23428d-fb73-4572-9baf-8ce08599461f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagysikerű kultsorozat harmadik, záró évada ismét felidézi, értelmezi és olykor kiforgatja az elmúlt évek, hónapok jó néhány közéleti eseményét, és közben olyan kérdésekre keresi a választ, minthogy áthidalható-e a generációk közt húzódó óriási szakadék, vagy összeegyeztethető-e a család és a karrier, a hatalom és a tisztesség?","shortLead":"A nagysikerű kultsorozat harmadik, záró évada ismét felidézi, értelmezi és olykor kiforgatja az elmúlt évek, hónapok jó...","id":"20180411_Osszel_erkezik_az_Aranyelet_befejezo_evada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e23428d-fb73-4572-9baf-8ce08599461f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff2a50-fa82-45d2-afcd-b7f73ba02703","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Osszel_erkezik_az_Aranyelet_befejezo_evada","timestamp":"2018. április. 11. 10:35","title":"Ősszel érkezik az Aranyélet befejező évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95addfaa-1ac8-4c67-a2a6-ab736a43396b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napra pontosan 15 éve történt a paksi atomerőmű üzemzavara, amelyet a Csernobil és Fukusima közötti legkomolyabb atombalesetnek tartanak.","shortLead":"Napra pontosan 15 éve történt a paksi atomerőmű üzemzavara, amelyet a Csernobil és Fukusima közötti legkomolyabb...","id":"20180411_Ma_15_eve_tortent_a_legsulyosabb_paksi_uzemzavar_azota_is_sok_a_nyitott_kerdes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95addfaa-1ac8-4c67-a2a6-ab736a43396b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caabadb5-409f-4eaa-b82b-64c73e5db3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Ma_15_eve_tortent_a_legsulyosabb_paksi_uzemzavar_azota_is_sok_a_nyitott_kerdes","timestamp":"2018. április. 11. 15:43","title":"Ma 15 éve történt a legsúlyosabb paksi üzemzavar, azóta is sok a nyitott kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni, hogy az elnök mostani rendelete pontosan hány bebörtönzött embert érint.","shortLead":"A válságban fuldokló Szudánban múlt hónapban nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon. Egyelőre nem tudni...","id":"20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98de6221-edc9-450a-917e-ebbe8c95d2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b444c97-13ea-43ec-a0e0-fc1ff99db4e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_szudanban_allitolag_szabadon_engedik_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2018. április. 10. 21:17","title":"Szudánban állítólag szabadon engedik a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]