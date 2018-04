Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03db9968-56b5-4091-b489-65652f0a7eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Drámai végjáték: a 93. percben 0-3-nál büntetőhöz jutott a Real, Cristiano Ronaldo pedig nem hibázott.","shortLead":"Drámai végjáték: a 93. percben 0-3-nál büntetőhöz jutott a Real, Cristiano Ronaldo pedig nem hibázott.","id":"20180411_Kozel_volt_a_csodahoz_de_elbukott_a_Juventus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03db9968-56b5-4091-b489-65652f0a7eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39c5b52-1e9a-4c01-b95d-6ec7d41a593e","keywords":null,"link":"/sport/20180411_Kozel_volt_a_csodahoz_de_elbukott_a_Juventus","timestamp":"2018. április. 11. 22:55","title":"Közel volt a csodához, de elbukott a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem együttműködni velük. Ezért olyan programokat indítottak, amelyekben mindkét fél megtalálhatja a számításait.","shortLead":"A nagyvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem...","id":"20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df3ce2b-cf4f-40cc-80b5-0f7ed4a41750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7b831-ff27-45f1-9eb1-855b398300be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180412_sok_jo_otlet_van_Magyarorszagon_is_de_erdemes_elhozni_a_kulfoldi_peldakat","timestamp":"2018. április. 12. 13:15","title":"„Sok jó ötlet van Magyarországon is, de érdemes elhozni a külföldi példákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges nyugati támadásban való részvételre, így Franciaországgal együtt már két nyugati hatalmon kész támogatni a kelet-gutai állítólagos vegyifegyver-támadás megtorlására tervezett amerikai akciót. Angela Merkel német kancellár viszont közölte, országa nem csatlakozik a koalícióhoz. Közben a hadseregek is készülnek az összecsapásra.","shortLead":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges...","id":"20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6109ede8-cc73-46e2-bb7e-e7ba5d3c0c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","timestamp":"2018. április. 13. 10:35","title":"Egyre közelebb a szíriai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megint nagyot nőtt az ágazat, de szorít az idő a lakásépítéseknél.","shortLead":"Megint nagyot nőtt az ágazat, de szorít az idő a lakásépítéseknél.","id":"20180413_Baj_lehet_az_epitoiparban_ha_nem_oldjak_meg_ezt_a_kerdest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f137f4e7-1680-4e73-932d-bdc6e03d8ad0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180413_Baj_lehet_az_epitoiparban_ha_nem_oldjak_meg_ezt_a_kerdest","timestamp":"2018. április. 13. 11:22","title":"Baj lehet az építőiparban, ha nem oldják meg ezt a kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a7bc59-b9c2-465b-97a9-322d88e7e5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"4K kijelzővel ellátott Chromebookon dolgozhat a Google, s ha ez az eszköz valóban megjelenik, akkor a csúcskategóriás windowsos notebookokkal versenyezhet.","shortLead":"4K kijelzővel ellátott Chromebookon dolgozhat a Google, s ha ez az eszköz valóban megjelenik, akkor a csúcskategóriás...","id":"20180411_google_atlas_4k_kijelzoju_chromebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11a7bc59-b9c2-465b-97a9-322d88e7e5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85914382-89e3-4e7d-add4-0befa5054ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_google_atlas_4k_kijelzoju_chromebook","timestamp":"2018. április. 12. 19:00","title":"Olyan kijelzővel érkezhet egy Chromebook, amilyenre még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas zenészlegenda a Facebookon megjelent posztjával üzent Schmidt Mária lapjának, miszerint tudja, hogy nem méltó rá, \"de nagy megtiszteltetés lenne, ha felvennének a Soros-szaknévsorba\".","shortLead":"A Kossuth-díjas zenészlegenda a Facebookon megjelent posztjával üzent Schmidt Mária lapjának, miszerint tudja, hogy nem...","id":"20180413_Brody_Janos_azt_kerte_vegyek_fel_a_Sorosszaknevsorba_bar_tudja_hogy_nem_melto_ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b6fd4-ab52-4bdd-a502-8a3cb541a555","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_Brody_Janos_azt_kerte_vegyek_fel_a_Sorosszaknevsorba_bar_tudja_hogy_nem_melto_ra","timestamp":"2018. április. 13. 16:50","title":"Bródy János azt kérte, vegyék fel a \"Soros-szaknévsorba\", bár tudja, hogy nem méltó rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két piackutató cég is kiadta a PC-k 2018 első negyedévére vonatkozó eladási összesítését. A helyzet továbbra sem túl rózsás – de.","shortLead":"Két piackutató cég is kiadta a PC-k 2018 első negyedévére vonatkozó eladási összesítését. A helyzet továbbra sem túl...","id":"20180413_szamitogep_pc_eladasok_2018q1_gartner_idc_felmeres_dell_hp_asus_acer_lenovo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d52b177-176d-488d-9c82-1aeae4f31c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_szamitogep_pc_eladasok_2018q1_gartner_idc_felmeres_dell_hp_asus_acer_lenovo","timestamp":"2018. április. 13. 12:03","title":"Már meg sem lepődünk: tovább haldoklik a PC-piac – de lenne itt egy de","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további részleteket a jövő szerdai rendkívüli ülésen mutatják be.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a méreg forrását és felelősöket nem nevezett meg. A vizsgálatok eredményét és további...","id":"20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeb89c-a082-45d1-8e50-1a82ee0be115","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_megerositettek_tenyleg_novicsokkal_mergeztek_meg_szkripalt_es_a_lanyat","timestamp":"2018. április. 12. 16:00","title":"Megerősítették: tényleg Novicsokkal mérgezték meg Szkripalt és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]