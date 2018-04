Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32b14c35-288d-4392-bd96-a9bbc177e298","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Karoqból hamarosan fel fog bukkanni egy nyitható tetejű változat. Vázoljuk, hogy milyen lesz.","shortLead":"A Skoda Karoqból hamarosan fel fog bukkanni egy nyitható tetejű változat. Vázoljuk, hogy milyen lesz.","id":"20180413_cseh_skoda_karoq_divatterepjaro_kabrio_suv_vv_troc_nyithato_teto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b14c35-288d-4392-bd96-a9bbc177e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9788c6-8e63-4385-ad17-50f614e8c54f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_cseh_skoda_karoq_divatterepjaro_kabrio_suv_vv_troc_nyithato_teto","timestamp":"2018. április. 13. 08:43","title":"Cseh bátorság: a Skoda lecsapja a Karoq divatterepjáró tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát, enni, inni, beszélni sem tudott többé. Most reményt kapott arra, hogy javul majd az életminősége.","shortLead":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát...","id":"20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e2764f-6a2a-40c0-a81c-a4a135f5b098","keywords":null,"link":"/elet/20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","timestamp":"2018. április. 11. 13:31","title":"Új alsó ajkat és állat növesztettek egy rákbeteg brit nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13f286-81a0-4e07-a776-1a2316e2a7d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat lehetett hallani arról az utóbbi időben, hogy két telefonon is dolgozik a Xiaomi. Egyiküket, egy erős középkategóriás készüléket, hamarosan be is mutathatja.","shortLead":"Sokat lehetett hallani arról az utóbbi időben, hogy két telefonon is dolgozik a Xiaomi. Egyiküket, egy erős...","id":"20180412_xiaomi_mi6x_bejelentese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d13f286-81a0-4e07-a776-1a2316e2a7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9277946c-725a-4a3d-930d-278c95dcb50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_xiaomi_mi6x_bejelentese","timestamp":"2018. április. 12. 13:00","title":"Kiderült, hogy hol és mikor mutatja be a Xiaomi az újabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Óda angol akcentussal is szépen szól. ","shortLead":"Az Óda angol akcentussal is szépen szól. ","id":"20180411_Iden_Jozsef_Attilat_szavalt_magyarul_a_brit_nagykovet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34544de4-054b-458b-bb5c-f7ea8091b1aa","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Iden_Jozsef_Attilat_szavalt_magyarul_a_brit_nagykovet","timestamp":"2018. április. 11. 13:10","title":"Idén József Attilát szavalt magyarul a brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdcea73-ca78-4076-bab3-edf8476a8568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki nagyteljesítményű és méretes tabletet szeretne, elsősorban az ipad Próra gondol. Azonban érkezik egy jóval olcsóbb vetélytárs.","shortLead":"Ha valaki nagyteljesítményű és méretes tabletet szeretne, elsősorban az ipad Próra gondol. Azonban érkezik egy jóval...","id":"20180411_hp_chromebookx2_tablet_felcsatolhato_billentyizettel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcdcea73-ca78-4076-bab3-edf8476a8568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fffb11-df1b-4117-811a-39b61008c656","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_hp_chromebookx2_tablet_felcsatolhato_billentyizettel","timestamp":"2018. április. 11. 12:59","title":"Ez a tablet feladhatja a leckét az iPad Prónak, csak épp feleannyiba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","shortLead":"A könyveket árusító automata helyén csak egy üzenet áll.","id":"20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45983404-0e13-4b7b-9016-540fb441d23f","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Egy_nap_utan_mar_hiaba_keresi_a_POKET_automatat_a_Madach_teren","timestamp":"2018. április. 12. 16:54","title":"Egy nap után már hiába keresi a POKET automatát a Madách téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április 8-án, az igen valószínűtlen. A vád mégsem múlik egyhamar, mert annak sokszorosításához többek érdeke fűződik.","shortLead":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április...","id":"20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81277c23-51ef-4969-b78d-deb597d322d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 12. 11:30","title":"Az ellenzék új ruhája: eltűnt szavazatokkal takaróznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe, a harmadik kétharmad után néhány nappal. Borús képet festett. Azt mondta, a kampányban egyetlen igaz mondat sem hangzott el, szégyenteljesnek nevezte az egészet. Orbán az apály mestere, azonban ha vége lesz, nem kormányváltás, hanem rendszerváltás lesz.","shortLead":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe...","id":"20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726cd4d9-e84f-4f8e-bbc9-3fb5e49e1654","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","timestamp":"2018. április. 11. 17:16","title":"Tölgyessy: Nem biztos, hogy megéljük az Orbán-rendszer végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]