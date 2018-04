Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ff9055-6ae8-461b-9cf1-ed6aa0c6a2bb","c_author":"Magyar Fanni","category":"kultura","description":"A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) Magyarország egyetlen olyan szervezete, amely a pályakezdő művészek és elméleti szakemberek szakmai integrációját tekinti elsődleges feladatának. A művészeti újratermelés szempontjából pótolhatatlan szerepet betöltő, több száz fős tagságú és nagy múltú egyesületet mára a megszűnés veszélye fenyegeti.","shortLead":"A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) Magyarország egyetlen olyan szervezete, amely a pályakezdő művészek és...","id":"20180416_Megszunes_fenyegeti_a_Fiatal_Kepzomuveszek_Studioja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ff9055-6ae8-461b-9cf1-ed6aa0c6a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6974d1e1-ad50-4aa1-b08d-50211bef95a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Megszunes_fenyegeti_a_Fiatal_Kepzomuveszek_Studioja","timestamp":"2018. április. 16. 13:27","title":"Megszűnés fenyegeti a Fiatal Képzőművészek Stúdióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","shortLead":"Inkább élne a farkasokkal, mint hogy emberek között legyen.","id":"20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0ce893-ab66-47d8-bb30-90ff15337e23","keywords":null,"link":"/elet/20180416_A_ferfi_akit_farkasok_neveltek_fel_csalodott_az_emberekben","timestamp":"2018. április. 16. 14:02","title":"A férfi, akit farkasok neveltek fel, csalódott az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de a hivatalos eredmény alapján nem nyertek – jelentette be a Gyurcsány Ferenc vezette párt. A közlemény szerint a döntés negyven körzetet érint.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de...","id":"20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b523c580-4da2-4c26-ba6f-dc1bd8736227","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 15. 15:17","title":"A DK negyven körzetben támadja meg a választási eredményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e250bcb6-6358-494a-b126-234fadd73b01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A jegybanki alapítványok egyik impozáns épületében, az Ybl Vízházban szeretne éttermet üzemeltetni a Dakar ralikról ismert Szalay Balázs, aki új céget hozott létre Várkert Casino Kft. néven.","shortLead":"A jegybanki alapítványok egyik impozáns épületében, az Ybl Vízházban szeretne éttermet üzemeltetni a Dakar ralikról...","id":"201815_varkert_casino_szalay_balazs_etterme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e250bcb6-6358-494a-b126-234fadd73b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9405c4-eaab-4bf9-9ea5-31be8585b753","keywords":null,"link":"/kkv/201815_varkert_casino_szalay_balazs_etterme","timestamp":"2018. április. 15. 19:00","title":"A dakaros Szalay Balázs egy MNB-alapítvány házában nyitna éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f320667-bfd4-4bff-a655-371db1001939","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Prémium minőségű gyümölcsökről van szó, biztosan finomak.","shortLead":"Prémium minőségű gyümölcsökről van szó, biztosan finomak.","id":"20180416_valaki_tenyleg_kepes_volt_egymillio_forintnyi_jent_fizetni_ket_mangoert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f320667-bfd4-4bff-a655-371db1001939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e5acb3-636d-4adf-9302-82a54b0f334b","keywords":null,"link":"/elet/20180416_valaki_tenyleg_kepes_volt_egymillio_forintnyi_jent_fizetni_ket_mangoert","timestamp":"2018. április. 16. 12:55","title":"Valaki tényleg képes volt egymillió forintnyi jent fizetni két mangóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail a látványos ráncfelvarrás mellett új funkciókkal is kísérletezik. Ezek közé tartozik az olyan levelek küldésének lehetősége, amelyeket szinte biztosan csak a címzett olvashat el, ráadásul ő sem bármikor.","shortLead":"A Gmail a látványos ráncfelvarrás mellett új funkciókkal is kísérletezik. Ezek közé tartozik az olyan levelek...","id":"20180416_gmail_onmegsemmisito_levelek_bizalmas_mod_email_nem_masolhato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f922434a-ac03-485e-a5ae-6db4dd45487d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32b8c49-bf79-4ca2-a403-ac3295fda37b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_gmail_onmegsemmisito_levelek_bizalmas_mod_email_nem_masolhato","timestamp":"2018. április. 16. 09:03","title":"Álomfunkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged csapatát vasárnap, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett fináléban.\r

\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged...","id":"20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d561cde-5c80-4144-912b-c094eef86bc0","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 15. 19:38","title":"Ismét a Veszprém nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25599c73-83b7-4731-8e9a-cc1a25e47715","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg szerint a kötvénypiac kedvence lehet az ország a választások után.","shortLead":"A Bloomberg szerint a kötvénypiac kedvence lehet az ország a választások után.","id":"20180416_A_befektetoket_nem_erdeklik_a_magyar_kozallapotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25599c73-83b7-4731-8e9a-cc1a25e47715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dc6d1c-a30b-4dc6-8aa5-07b02482e540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_befektetoket_nem_erdeklik_a_magyar_kozallapotok","timestamp":"2018. április. 16. 13:20","title":"A külföldi befektetőket nem érdeklik a magyar közállapotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]