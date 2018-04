Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f","c_author":"Egyed László","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak.","shortLead":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában...","id":"201815__csodaanyag__grafenkutatas__azigeret_szep_szo__grafen_azalagut_vegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5da82d-3bcc-49b3-9f89-d835a663b007","keywords":null,"link":"/tudomany/201815__csodaanyag__grafenkutatas__azigeret_szep_szo__grafen_azalagut_vegen","timestamp":"2018. április. 15. 18:30","title":"Ismerje meg a grafént: ez a XXI. század csodaanyaga, ami (sok) mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f612a-9dbf-4398-9d9c-46763c7d5951","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A napokban gazdát cserél az ország második legnagyobb magánkórháza. Az azt átvevő szakmai befektető szerint még csak most kezdődik a magánegészségügy igazi konjunktúrája.","shortLead":"A napokban gazdát cserél az ország második legnagyobb magánkórháza. Az azt átvevő szakmai befektető szerint még csak...","id":"201815__maganegeszsegugy__tisztazatlan_viszonyok__szammisztika__vegye_vigye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020f612a-9dbf-4398-9d9c-46763c7d5951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e87e642-3513-4d88-98c4-16a8e0f2e568","keywords":null,"link":"/kkv/201815__maganegeszsegugy__tisztazatlan_viszonyok__szammisztika__vegye_vigye","timestamp":"2018. április. 15. 12:30","title":"Most kezd kiderülni, hogy valójában mekkora üzlet is az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része szoftveresen átveri a felhasználókat.","shortLead":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része...","id":"20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0f8f19-e058-42d5-914f-1dfbdb2b31ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","timestamp":"2018. április. 16. 07:02","title":"Androidos mobilt használ? Akkor jó eséllyel önt is becsapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea8c61-65e0-40b1-a383-6d78730d6373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fontos részletre derült fény a világegyetem titkai közül: kiderült, milyen színe van az antianyagnak.","shortLead":"Újabb fontos részletre derült fény a világegyetem titkai közül: kiderült, milyen színe van az antianyagnak.","id":"20180416_antianyag_cern_hidrogen_antianyag_szine","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ea8c61-65e0-40b1-a383-6d78730d6373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ca067b-cca2-4838-a2d5-676b2bb71459","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_antianyag_cern_hidrogen_antianyag_szine","timestamp":"2018. április. 16. 10:03","title":"Áttörés a CERN-ben: a tudósok megtalálták, milyen színe van az antianyagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapesten és több vidéki városban megrendezett szombati ellenzéki tüntetések aligha kényszerítik irányváltásra az újraválasztott magyar kormányt, ám jól tükrözik, mennyire megosztott az a közép-európai ország, amely leginkább eltávolodott a liberális nyugati értékrendtől – írta elemzésében a The New York Times című amerikai napilap.\r

","shortLead":"A Budapesten és több vidéki városban megrendezett szombati ellenzéki tüntetések aligha kényszerítik irányváltásra...","id":"20180415_A_The_New_York_Times_a_szombati_ellenzeki_tuntetesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c43f12a-739f-45e8-9204-f59cbf328039","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_The_New_York_Times_a_szombati_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. április. 15. 15:13","title":"A The New York Times a szombati ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és Kósa Lajos annyira ostobának és kapzsinak bizonyultak, hogy nincs helyük az ország vezetésében\". Most interjút is adott erről.","shortLead":"Sebes Gábor fideszes önkormányzati képviselő a választás másnapján írt véleményt arról, \"Rogán Antal, Semjén Zsolt és...","id":"20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c37bb7-bfa0-4e35-915b-dfd8fd751bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea53118-44b0-4019-88c4-4910e482801e","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Budafoki_fideszes_A_Fidesznek_van_sotet_oldala","timestamp":"2018. április. 16. 18:48","title":"Budafoki fideszes: Meg kell szabadulni a Fidesz sötét oldalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset történt Atkár közelében.","shortLead":"Közlekedési baleset történt Atkár közelében.","id":"20180414_baleset_m3_as_autopalya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263ce413-eef3-4815-ae31-5bea8df77ff3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180414_baleset_m3_as_autopalya","timestamp":"2018. április. 14. 21:46","title":"Teljes az útzár az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]