[{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b470243-d114-4da2-ac03-7e7d78fabfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","timestamp":"2018. április. 14. 18:06","title":"Mutatjuk a tömeget az Operánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végképp boldog lehet Boldog István fideszes jelölt. Ő nyerte a választást. ","shortLead":"Végképp boldog lehet Boldog István fideszes jelölt. Ő nyerte a választást. ","id":"20180414_Torokszentmikloson_sem_tudott_elozni_a_Jobbik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc88e5c-3509-4eda-918d-ad93ce448fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Torokszentmikloson_sem_tudott_elozni_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 14. 19:57","title":"Törökszentmiklóson sem tudott előzni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1d369-d67d-41dd-9a16-bc56f0706ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A (ro)botokat, azaz automatizáltan működő felhasználókat hatalmas mennyiségben hozzák létre a platform elárasztása céljából – általában azért, hogy valamilyen politikai nézetet támogassanak rajtuk keresztül. Ezek a robotok egyszerűen küldhetők harcba, és rendkívül hatásos propagandaeszközök, amelyeken keresztül remekül lehet formálni, vagy éppen megosztani a közvéleményt. ","shortLead":"A (ro)botokat, azaz automatizáltan működő felhasználókat hatalmas mennyiségben hozzák létre a platform elárasztása...","id":"20180416_facebook_twitter_robotok_sophos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1d369-d67d-41dd-9a16-bc56f0706ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cd8c66-e537-466f-be0f-e4b5b27754fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_facebook_twitter_robotok_sophos","timestamp":"2018. április. 16. 11:03","title":"Robotok árasztották el a Facebookot: 5 jel, amiből rájöhet, hogy igazából nem ember profilját látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most húszezren érdeklődnek iránta.","shortLead":"Már most húszezren érdeklődnek iránta.","id":"20180415_Meghirdettek_az_ujabb_ellenzeki_tuntetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5643ab69-2eb0-4e0a-8a7c-4fe9038f3035","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meghirdettek_az_ujabb_ellenzeki_tuntetest","timestamp":"2018. április. 15. 09:23","title":"Meghirdették az újabb ellenzéki tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","shortLead":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","id":"20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a320a8e-b977-4cdf-86a0-84c7ec843ca3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","timestamp":"2018. április. 15. 11:27","title":"Ma nincs tüntetés, viszont van futóverseny a fővárosban, mutatjuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset legsúlyosabb sérültje koponyaprotézis-beültetésre vár.","shortLead":"A baleset legsúlyosabb sérültje koponyaprotézis-beültetésre vár.","id":"20180416_Kiderult_mi_okozta_a_varpalotai_korhintabalesetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de36b670-4b33-474f-b705-74574a63ea6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kiderult_mi_okozta_a_varpalotai_korhintabalesetet","timestamp":"2018. április. 16. 10:07","title":"Kiderült, mi okozta a várpalotai körhintabalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1108ec2-d13f-4fed-99e8-ba7a420191f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe, miután az idegenbeli 26-20-as sikert követően a negyeddöntő szombati, hazai visszavágóján 30-28-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe...","id":"20180414_A_gyori_kezis_lanyok_ott_vanbnak_a_BLben_a_legjobb_negy_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1108ec2-d13f-4fed-99e8-ba7a420191f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae44bfd8-39f2-4aa5-9fb5-2c8001e22e61","keywords":null,"link":"/sport/20180414_A_gyori_kezis_lanyok_ott_vanbnak_a_BLben_a_legjobb_negy_kozott","timestamp":"2018. április. 14. 21:02","title":"A győri kézis lányok ott vannak a BL-ben a legjobb négy között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]