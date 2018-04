Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos áramot, így gyakorlatilag tölteni sem kellene megállni.","shortLead":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos...","id":"20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65f0421-533d-48be-82d1-78b97d479cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","timestamp":"2018. április. 15. 08:21","title":"A svédek megcsinálták az utat, ami nagy lökést adhat az elektromos autók terjedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton nagy csatában kikapott vasárnap a 4,9 millió euró (1,5 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói...","id":"20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9d8487-1cfe-435e-a333-139530c70475","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Fucsovics_nagy_csataban_bucsuzott","timestamp":"2018. április. 15. 21:11","title":"Fucsovics nagy csatában búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz tudomást.","shortLead":"Minden idők legnagyobbnak tűnő ellenzéki megmozdulása zajlik a fővárosban, erről a kormányoldali média kevéssé vesz...","id":"20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01fdea-5f3b-4acc-a6e7-899b66aa1291","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_tuntetes_Origo_hirado_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:40","title":"Így (nem) számol be a tüntetésről az Origo és a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint tízezren indultak el a hat szombati számban a 33. Telekom Vivicittá Városvédő Futás első napján a Margitszigeten.","shortLead":"Több mint tízezren indultak el a hat szombati számban a 33. Telekom Vivicittá Városvédő Futás első napján...","id":"20180414_Aki_nem_tuntet_az_szalad_Legalabbis_a_varosvedo_futok_a_Margitszigeten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046af465-b5b7-4bfa-a9e6-1926b242e7de","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Aki_nem_tuntet_az_szalad_Legalabbis_a_varosvedo_futok_a_Margitszigeten","timestamp":"2018. április. 14. 18:17","title":"Aki nem tüntet, az szalad. Legalábbis a városvédő futók a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában, céljaiban jóval közelebb áll akár az orosz, akár a török kormányhoz, mint a nyugat-európai kabinetekhez.","shortLead":"A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában...","id":"20180416_Kreko_Az_ujabb_ketharmaddal_sok_kerdes_hosszu_idore_zarojelbe_kerul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df87bfa-a4d9-47b9-80e1-3a61d3a48bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kreko_Az_ujabb_ketharmaddal_sok_kerdes_hosszu_idore_zarojelbe_kerul","timestamp":"2018. április. 16. 12:35","title":"Krekó: Az újabb kétharmaddal sok kérdés hosszú időre zárójelbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget a lázadók uralma alól, és hogy a lázadók utolsó csoportja is elhagyta annak legnagyobb városát, Dúmát.","shortLead":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget...","id":"20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cabab3-6482-4e81-9b84-aa0eb658b102","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","timestamp":"2018. április. 15. 08:55","title":"A szír kormányhadsereg szerint bevették Kelet-Gútát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","shortLead":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","id":"20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26976ce-25cf-444b-b1ba-e843d514ef22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","timestamp":"2018. április. 16. 10:21","title":"Mutatjuk, milyen lehet a 400 lóerős hibrid Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy percet kellett volna kibírnia a csapatnak kapott gól nélkül.","shortLead":"Négy percet kellett volna kibírnia a csapatnak kapott gól nélkül.","id":"20180416_megint_egy_legiost_tett_meg_bunbaknak_a_felcsut_edzoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385b62-5dba-4f75-8836-82b34360150f","keywords":null,"link":"/sport/20180416_megint_egy_legiost_tett_meg_bunbaknak_a_felcsut_edzoje","timestamp":"2018. április. 16. 10:58","title":"Megint egy légióst tett meg bűnbaknak a Felcsút edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]