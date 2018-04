Miközben az utóbbi évek a sörpiacon radikális változásokat hoztak, a kézműves sörök térhódítása mellett a nagyüzemeket is lendületbe hozva, egy valami nemigen változott: tíz sörivó közül kilenc a csapolt sörre esküszik, meggyőződéssel vallva, hogy a csapolt sokkal finomabb a palackozottnál.

Érdekes, hogy ennek ellenére a hazai fogyasztás mindössze 10 százalékát adja a hordós sörök forgalma. S éppen az ebben a piaci szegmensben rejtező lehetőségek kiaknázására indította el a Dreher a Minőségi Csapolt Sör edukációs programját, melynek keretében április 16-án csapolási versenyt is rendeztek. Nem elég ugyanis, hogy a gyárból hibátlan minőségű sör érkezzen a sörözőbe, nagyon fontos, hogy ott is szakszerűen kezeljék. Hogy milyen sör kerül a korsónkba, az elsősorban a „kocsmároson” múlik.

© wikipedia.org

A helyesen csapolt sör ismérvei – a rendszer tisztasága, a megfelelő széndioxid-tartalom, a jól beállított hőfok, a szennyeződésektől mentes hűtött pohár, a hab mennyisége mind-mind befolyásolják a sörélményt. A program tehát egyfajta kísérlet arra, hogy azok, akik a pult mögött állnak, ne csak automatikusan végezzék a munkájukat, hanem értsék is a csapolás minden csínját-bínját.

„ A vendéglátóhelyeknek megadunk minden segítséget ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák. A csatlakozó sörözők munkatársai tréningeken vesznek részt. A már képzett csaposokat ezután titkos vásárlókkal teszteljük, és csak ezután léphetnek be a Dreher Minőségi Csapolt Sörözők körébe. De ezután sem engedjük el a kezüket, hiszen ez egy olyan klub, amelynek tagjai folyamatosan fejlődhetnek a magas színvonal megtartása érdekében.” – nyilatkozta Szederkényi Zita, a Dreher Sörgyárak vállalati kapcsolatok vezetője.

A mostani verseny résztvevői sem csak a csapolásból vizsgáztak a szakmai zsűri előtt, hanem a csapolás előkészítő műveleteiből, a vendéggel való kapcsolatteremtésből is bizonyítani kellett rátermettségüket.

És ebben, a végeredmény tanúsága szerint, hacsak kis különbséggel is, de egy nő körözte le az erősebbik nemet. Ez is szép kis fordulat. Mert abban ugye egyetértünk, hogy néhány éve még aligha lehetett elképzelni Magyarországon, hogy egy sörcsapoló versenyt egy fiatal nő nyerjen meg. A Dreher programjának részeként megrendezett mostani vetélkedés győztese Rácz Nikolett a Pomo D’oro csaposa lett, akinek ezúton is gratulálunk!

Csak nagyon halkan jegyezzük meg, hogy ez már a piaci alakulásoktól, trendektől, fogyasztástól függetlenül, igazi fordulat a pult túloldalán is. Hiszen anno az sem igazán volt kérdéses, hogy a csapok mögött csak férfi állhat. Igaz ennek a tételnek némileg cáfolatai a nép ajkán született Négycsöcsű és Hatcsöcsű kocsmaelnevezések, melyek mutatják, hogy azért még a Kádár-korban sem csak férfiak csapolták a sört. Ja, ugye ez így utólag nem „metoo”? Ha igen, akkor tessék töröltnek tekinteni…