[{"available":true,"c_guid":"8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","shortLead":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","id":"20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66bd5e4-fad0-4682-8b37-f07ec591c397","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","timestamp":"2018. április. 17. 08:39","title":"Nem hiszik el, mivel bizonyítja a kormánypropaganda, hogy Soros szervezte a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive füzetméretű változatát. Noha az elérhető játéklistát egyelőre nem ismertette a gyártó, minden idők egyik legsikeresebb darabja, a Sonic is bizonyára ott lesz rajta.","shortLead":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive...","id":"20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf45fda3-8561-4b7e-ae4a-2e2486969460","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","timestamp":"2018. április. 16. 16:03","title":"Visszahozza legendás játékgépét a SEGA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapesten és több vidéki városban megrendezett szombati ellenzéki tüntetések aligha kényszerítik irányváltásra az újraválasztott magyar kormányt, ám jól tükrözik, mennyire megosztott az a közép-európai ország, amely leginkább eltávolodott a liberális nyugati értékrendtől – írta elemzésében a The New York Times című amerikai napilap.\r

","shortLead":"A Budapesten és több vidéki városban megrendezett szombati ellenzéki tüntetések aligha kényszerítik irányváltásra...","id":"20180415_A_The_New_York_Times_a_szombati_ellenzeki_tuntetesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc01cf2c-4334-4502-88b1-69a4b374dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c43f12a-739f-45e8-9204-f59cbf328039","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_The_New_York_Times_a_szombati_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. április. 15. 15:13","title":"A The New York Times a szombati ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ddc88-beb0-4cb4-b3a8-5630b59a866a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves férfit fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel, állatkínzással és orvvadászattal gyanúsítják.","shortLead":"A 83 éves férfit fegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel, állatkínzással és orvvadászattal gyanúsítják.","id":"20180416_gutorfolde_kutya_allatkinzas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ddc88-beb0-4cb4-b3a8-5630b59a866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b955d0-dc83-4d27-8637-5ef49b939fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_gutorfolde_kutya_allatkinzas","timestamp":"2018. április. 16. 14:18","title":"Tyúkólba rejtette volna a fegyvereit a gutorföldei kutyakilövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 GE3 nevet viselő aszteroida észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban járt a Földhöz a legközelebb, mindössze 192 ezer kilométerre volt a bolygónktól, ami a Föld és a Hold közti távolságnak nagyjából a fele. ","shortLead":"A 2018 GE3 nevet viselő aszteroida észak-amerikai idő szerint vasárnap hajnalban járt a Földhöz a legközelebb...","id":"20180416_A_Foldhoz_nagyon_kozel_jart_ez_a_termetes_aszteroida","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9706e75-4f43-46e7-ac1e-5b3d50447671","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_A_Foldhoz_nagyon_kozel_jart_ez_a_termetes_aszteroida","timestamp":"2018. április. 16. 17:18","title":"Nagyon közel járt a Földhöz egy termetes aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában, céljaiban jóval közelebb áll akár az orosz, akár a török kormányhoz, mint a nyugat-európai kabinetekhez.","shortLead":"A Political Capital ügyvezető igazgatója, Krekó Péter azt mondja, az Orbán-rendszer logikájában, mentalitásában...","id":"20180416_Kreko_Az_ujabb_ketharmaddal_sok_kerdes_hosszu_idore_zarojelbe_kerul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df87bfa-a4d9-47b9-80e1-3a61d3a48bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kreko_Az_ujabb_ketharmaddal_sok_kerdes_hosszu_idore_zarojelbe_kerul","timestamp":"2018. április. 16. 12:35","title":"Krekó: Az újabb kétharmaddal sok kérdés hosszú időre zárójelbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","shortLead":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","id":"20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdcfe6-fdf9-45eb-8c1e-19025b4b3c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","timestamp":"2018. április. 16. 15:11","title":"Schiffer: Nem érdekel, mi lesz az LMP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]