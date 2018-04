Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott jelöltekkel kell indulni. ","shortLead":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott...","id":"20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac89df4-20dc-4718-899b-3315180d10ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. április. 16. 15:48","title":"Kezdődik: Horváth Csaba bedobta az előválasztás ötletét az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive füzetméretű változatát. Noha az elérhető játéklistát egyelőre nem ismertette a gyártó, minden idők egyik legsikeresebb darabja, a Sonic is bizonyára ott lesz rajta.","shortLead":"A Nintendo régi konzoljainak feltámasztását látva a SEGA is újra kiadja egykor méltán népszerű játékgépe, a Mega Drive...","id":"20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee033259-dbee-482c-bc49-0e6a5895a441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf45fda3-8561-4b7e-ae4a-2e2486969460","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_sega_mega_drive_mini_konzol_jatekok","timestamp":"2018. április. 16. 16:03","title":"Visszahozza legendás játékgépét a SEGA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi utcarészek. Közben a pincetulajdonosok feje felett az állami elővásárlási jog lebeg, és a szőlőt is potom pénzért veszik át tőlük. ","shortLead":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi...","id":"20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50471f82-48ef-4a2f-ab07-c1734c25b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","timestamp":"2018. április. 16. 09:48","title":"Milliárdokat öntenek a tokaji borvidékbe, de nem világos, kinek szépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419f9e9-21f6-458e-93c3-3bf76989cbce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a négy ember halálát okozó Rezesova jól viselkedik a börtönben, így valószínűleg pozitív elbírálást kap majd a szabadulási kérelme.","shortLead":"A Blikk szerint a négy ember halálát okozó Rezesova jól viselkedik a börtönben, így valószínűleg pozitív elbírálást kap...","id":"20180416_nyaron_szabadulhat_a_negy_ember_halalaert_felelos_szlovak_milliomosno","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8419f9e9-21f6-458e-93c3-3bf76989cbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98444adb-42f3-4069-bbe3-fc8039955fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_nyaron_szabadulhat_a_negy_ember_halalaert_felelos_szlovak_milliomosno","timestamp":"2018. április. 16. 05:39","title":"Nyáron szabadulhat a négy ember haláláért felelős szlovák milliomosnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd7733b-86cc-4246-842f-a3d300bd1a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökét \"belső működési problémák\" miatt hívták vissza.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökét \"belső működési problémák\" miatt hívták vissza.","id":"20180416_Levaltottak_Mendrey_Laszlot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd7733b-86cc-4246-842f-a3d300bd1a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0603bd96-2879-402e-b011-99c8c5666fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Levaltottak_Mendrey_Laszlot","timestamp":"2018. április. 16. 10:43","title":"Rendkívüli tisztújítással leváltották Mendrey Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A New York magazin párhuzamot von Orbán Viktor és Donald Trump között, és a magyar példával figyelmezteti az amerikaiakat.","shortLead":"A New York magazin párhuzamot von Orbán Viktor és Donald Trump között, és a magyar példával figyelmezteti...","id":"20180416_Magyarorszag_bucsu_a_demokraciatol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc3b16-4467-4725-b0dc-b0d8aee68c53","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Magyarorszag_bucsu_a_demokraciatol","timestamp":"2018. április. 16. 15:13","title":"Búcsú a magyar demokráciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is sejtjük, de a bátorság és a megértés megvan bennünk.","shortLead":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is...","id":"20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adef6f-99d8-4e8c-9d5e-35ba60684396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","timestamp":"2018. április. 15. 20:15","title":"Így tudunk segíteni a traumát átélteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","id":"20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b23dfa-aa7a-4a0b-99bb-0789677498b0","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","timestamp":"2018. április. 16. 08:37","title":"Nagyon megverte a címvédőt, bajnok a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]